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Politica· 2 min citire

Ninel Peia, după ce Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu: „O victorie a românilor în lupta pentru aflarea adevărului”

Senatorul Minel Peia

Senatorul Minel Peia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 12:26
Actualizat18 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea Plus

Senatorul Ninel Peia, liderul grupului PACE, transmite un mesaj de forță după ce Senatul a aprobat investigarea întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peia a afirmat că primele audieri ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Senatorul Ninel Peia a explicat că, folosind regulamentul Senatului, potrivit căruia fiecare comisie permanentă poate efectua anchete parlamentare și poate prezenta rapoarte Biroului Permanent, a solicitat investigarea întâlnirii dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu.

Cred că săptămâna viitoare vom avea primele audieri. De aceea vă spun că am reușit ceva unic în istoria Senatului: am deschis calea anchetei parlamentare. Astăzi, Comisia pentru Constituționalitate a aprobat demersul, cu șase voturi la patru, pentru inițierea anchetei parlamentare. Și credeți-mă, este o victorie — înainte de toate, o victorie a românilor, care au dreptul să afle adevărul, a afirmat Peia

Parlamentarul a afirmat că, dincolo de retorica de partid, rolul unei astfel de comisii nu este de a stabili sentințe, ci doar de a baliza faptele.

Noi nu condamnăm pe nimeni și nu pronunțăm sentințe. Vrem doar răspunsuri. Cine a organizat întâlnirea, cine a pus la dispoziție biroul oficial al președintelui Senatului, al unei autorități a statului, în ce împrejurări s-a desfășurat întâlnirea și, foarte important, care a fost caracterul acesteia.

Le mulțumesc pe această cale tuturor senatorilor din Comisia pentru Constituționalitate și, în mod special, senatoarei Cosmina Terpă, de la grupul PACE al României, președinta comisiei, pentru că au reușit în sfârșit să deblocheze acest lucru. Și credeți-mă, astăzi am deschis nu doar calea anchetei parlamentare — de azi înainte vom merge până la capăt pentru aflarea adevărului. Iar PACE–Întâi România nu-și va dezamăgi niciodată alegătorii, a explicat Peia, in exclusivitate la Realitatea Plus.

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