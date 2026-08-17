Decizie CCR pe Legea integrității: Senatul, convocat de urgență pentru a nu pierde banii din PNRR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 22:17

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că procedurile parlamentare vor fi parcurse rapid pentru ca România să finalizeze circuitul legislativ până la sfârșitul acestei luni. Miza este crucială pentru bugetul național: adoptarea la timp a jaloanelor din PNRR condiționează atragerea unei tranșe de 1,7 miliarde de euro din fonduri europene.

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