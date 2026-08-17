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Politica· 1 min citire
Decizie CCR pe Legea integrității: Senatul, convocat de urgență pentru a nu pierde banii din PNRR
Foto/Arhivă/Inquam
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că procedurile parlamentare vor fi parcurse rapid pentru ca România să finalizeze circuitul legislativ până la sfârșitul acestei luni. Miza este crucială pentru bugetul național: adoptarea la timp a jaloanelor din PNRR condiționează atragerea unei tranșe de 1,7 miliarde de euro din fonduri europene.
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