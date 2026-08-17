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Decizie CCR pe Legea integrității: Senatul, convocat de urgență pentru a nu pierde banii din PNRR

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 22:17

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că procedurile parlamentare vor fi parcurse rapid pentru ca România să finalizeze circuitul legislativ până la sfârșitul acestei luni. Miza este crucială pentru bugetul național: adoptarea la timp a jaloanelor din PNRR condiționează atragerea unei tranșe de 1,7 miliarde de euro din fonduri europene.

Conducerea Senatului a anunțat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru a aduce Legea integrității în acord cu decizia Curții Constituționale. Președintele Camerei Superioare, Mircea Abrudean, a dat asigurări că aleșii vor urgenta dezbaterile pentru ca textul final să fie adoptat înainte de termenul limită de la sfârșitul lunii august.

Sesiunea extraordinară este esențială pentru ca România să poată debloca o tranșă majoră de 1,7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce a stabilit Curtea Constituțională

CCR s-a pronunțat asupra mai multor modificări legislative intens dezbătute în spațiul public, ajungând la următoarele concluzii:

  • Neconstituționalitate pe extinderea declarațiilor: Judecătorii au admis contestațiile privind obligația de a depune declarații de interese financiare și pentru partenerii demnitarilor.

  • Pierderea mandatului rămâne valabilă: A fost respinsă sesizarea care viza regula prin care aleșii își pierd automat mandatul în curs dacă primesc o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese.

  • Verde pentru mediu: Curtea a declarat constituțională Strategia națională pentru conservarea biodiversității.

Pentru a nu rata atragerea miliardelor de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană, parlamentarii trebuie să elimine prevederile neconstituționale și să trimită legea spre promulgare în cel mai scurt timp.

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