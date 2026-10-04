Dan Puric a reacționat în direct la Realitatea Plus, după anularea participării sale la un eveniment din Bacău

Publicat 4 oct. 2026, 10:13 Actualizat 4 oct. 2026, 10:14

Actorul Dan Puric a reacționat în exclusivitate la Realitatea Plus, în cadrul emisiunii „Tunurile pe politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, după ce apariția sa la un eveniment organizat de un liceu din Bacău a fost eliminată din program. Puric susține că, în opinia sa, o astfel de decizie reprezintă un nou episod al unei campanii care vizează "distrugerea identității naționale și a valorilor tradiționale".

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