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Politica· 2 min citire

Dan Puric a reacționat în direct la Realitatea Plus, după anularea participării sale la un eveniment din Bacău

Actorul Dan Puric

Actorul Dan Puric

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 oct. 2026, 10:13
Actualizat4 oct. 2026, 10:14

Actorul Dan Puric a reacționat în exclusivitate la Realitatea Plus, în cadrul emisiunii „Tunurile pe politicieni”, moderată de Claudiu Giurgea, după ce apariția sa la un eveniment organizat de un liceu din Bacău a fost eliminată din program. Puric susține că, în opinia sa, o astfel de decizie reprezintă un nou episod al unei campanii care vizează "distrugerea identității naționale și a valorilor tradiționale".

Controversa a izbucnit după ce invitația adresată lui Dan Puric de a participa la un eveniment organizat cu prilejul aniversării Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost retrasă ca urmare a unei petiții lansate pe platforma Declic. Puric trebuia să susțină o conferință cu tema „Școala ca salvare a spiritului național”.

De ce nu m-ar interzice? Mi se pare firesc și coerent cu ideologia nouă, care este distrugerea oricărei identități. Este o fază cronicizată la noi. Nu o mai distrug ca în comunism, au o modalitate aparte, creează o paralizie morală. Ca să distrugi un popor, distrugi tineretul, distrugi educația”, a afirmat Puric, în intervența sa la Realitatea Plus.

Actorul a mai precizat că reacția autorităților locale ar fi trebuit să fie imparțială: „În mod normal, primarul trebuia să fie sancționat

Potrivit presei locale, primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a invocat petiția în cadrul unei ședințe a Consiliului Local și a anunțat retragerea sprijinului Primăriei pentru evenimentul organizat de liceu. Ca urmare, directorul unității de învățământ a decis anularea conferinței susținute de Dan Puric, precum și a celei programate de părintele Vasile Ioana.

După retragerea invitației, Dan Puric a transmis și un mesaj pe Facebook, în care și-a exprimat regretul că nu va mai putea participa la conferința unde intenționa să vorbească despre importanța întoarcerii la valorile creștine și despre rolul educației în păstrarea spiritului național.

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