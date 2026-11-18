Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 nov. 2026, 10:11

Vești importante pentru pacienții diagnosticați cu boli rare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 18 noiembrie, că șapte noi spitale din România ar urma să fie incluse în programele naționale de sănătate curative, astfel încât să poată oferi tratamente decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin aflat în transparență decizională și urmărește să reducă distanțele pe care bolnavii trebuie să le parcurgă pentru a primi îngrijiri medicale.

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