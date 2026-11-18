Vești importante pentru pacienții diagnosticați cu boli rare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 18 noiembrie, că șapte noi spitale din România ar urma să fie incluse în programele naționale de sănătate curative, astfel încât să poată oferi tratamente decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin aflat în transparență decizională și urmărește să reducă distanțele pe care bolnavii trebuie să le parcurgă pentru a primi îngrijiri medicale.
Șapte spitale vor putea oferi tratamente decontate de CNAS pentru boli rare
Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au propus extinderea rețelei de unități medicale în care pacienții cu boli rare pot beneficia de tratamente specifice, în cadrul programelor naționale de sănătate. Proiectul de ordin a fost pus în transparență decizională și prevede includerea unor spitale din Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Zalău, Miercurea Ciuc și București. Astfel, pacienții eligibili ar putea avea acces la terapiile necesare mai aproape de domiciliu, fără să mai fie obligați să se deplaseze în alte județe pentru anumite tratamente.
Lista celor șapte spitale și bolile rare pentru care vor putea oferi tratament
Potrivit proiectului, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca ar urma să ofere tratamente pentru hemoglobinurie paroxistică nocturnă și purpură trombotică trombocitopenică dobândită. La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara vor putea fi tratați pacienții cu miastenie gravis generalizată și neuromielită optică, două afecțiuni neurologice rare care necesită îngrijire specializată și monitorizare medicală.
În Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie este propus pentru tratarea bolilor neurologice rare degenerative și inflamator-imune, atât în forme cronice, cât și în situații care necesită intervenție de urgență. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, pacienții ar urma să beneficieze de tratamente pentru hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis generalizată și neuromielită optică. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Zalău va putea trata pacienți cu boli neurologice rare degenerative și inflamator-imune.
Lista este completată de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, unde se propune introducerea tratamentului pentru boala Fabry, și de Institutul Clinic Fundeni din București, care ar urma să ofere terapie pentru alfa-manozidoză, o afecțiune genetică rară. Pentru fiecare dintre aceste unități medicale, includerea în programele naționale vizează anumite tratamente și categorii de pacienți, în funcție de diagnosticul și criteriile de eligibilitate stabilite.
Rogobete: La Cluj sunt trei pacienți care au nevoie de tratament, iar la Miercurea Ciuc, un copil
Ministrul Sănătății a explicat că propunerea de extindere a rețelei vine în urma unor nevoi concrete identificate în spitale. La Cluj-Napoca există deja trei pacienți care necesită tratament pentru afecțiunile vizate de proiect, în timp ce la Miercurea Ciuc se află în evidența spitalului un copil diagnosticat cu boala Fabry. Pentru acești bolnavi, posibilitatea de a primi tratamentul mai aproape de casă ar însemna mai puține deplasări și un acces mai ușor la îngrijirile medicale necesare.
Anunțul vine la câteva zile după ce ministrul a aprobat certificarea a patru noi centre de expertiză pentru boli rare, România ajungând astfel la 85 de centre recunoscute oficial la nivel național. Noua propunere privind cele șapte spitale reprezintă o măsură distinctă, care vizează includerea acestora în programele de tratament finanțate prin CNAS. Ministrul a mulțumit echipelor Ministerului Sănătății și CNAS, dar și asociațiilor de pacienți, pentru colaborarea care a făcut posibilă pregătirea proiectului.
Deocamdată, modificările nu au intrat în vigoare. Pentru ca spitalele să poată derula efectiv noile activități decontate, proiectul trebuie să parcurgă procedurile necesare și să fie adoptat în forma finală.