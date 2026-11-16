Intervenția modernă care i-a permis să joace din nou fotbal

Accidentările genunchiului pot provoca leziuni ligamentare importante, care afectează stabilitatea articulației și capacitatea de deplasare. Durerea intensă, umflarea genunchiului și dificultățile de mers necesită o evaluare medicală promptă, pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului potrivit.
Cristian, în vârstă de 28 de ani, juca fotbal când s-a accidentat. Acesta a auzit o trosnitură și a simțit o durere puternică, care s-a ameliorat apoi, lucru care i-a permis să conducă până acasă. În schimb, în timpul nopții, durerea de genunchi s-a agravat din nou și a devenit atât de puternică încât l-a trezit din somn. Dimineața a observat că genunchiul era umflat și că nu putea merge, iar gheața și orteza pe care le-a aplicat acasă nu reușeau să reducă din disconfortul resimțit. În aceste condiții, Cristian s-a programat la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.
În cadrul consultului, Dr. Vladimir Pușcașu a observat că pacientul avea genunchiul tumefiat și instabil, iar după efectuarea testelor clinice, i-a recomandat să efectueze un RMN de genunchi. Rezultatul examenului RMN a arătat o ruptură de ligament încrucișat anterior (LIA) la genunchiul drept. O ruptură LIA apare frecvent la persoanele care practică sporturi în care sunt necesare schimbări bruște de direcție ori opriri foarte rapide, precum fotbalul.
Dr. Vladimir Pușcașu i-a recomandat lui Cristian un tratament chirurgical minim invaziv, respectiv o ligamentoplastie artroscopică. Intervenția urmărește redarea stabilității genunchiului și reluarea activităților fizice și sportive. Cristian a fost de acord cu tratamentul propus, iar după ce a efectuat toate investigațiile preoperatorii necesare s-a prezentat la Spitalul Clinic SANADOR pentru operație.
Dr. Vladimir Pușcașu a efectuat o reconstrucție de ligament încrucișat anterior prin artroscopie de genunchi, o tehnică minim invazivă care permite vizualizarea articulației cu ajutorul unei camere video și efectuarea intervenției prin incizii mici, folosind instrumente speciale. Ulterior, Cristian a urmat un program de recuperare medicală, sub supravegherea unui kinetoterapeut, putând să își reia treptat activitățile sportive.
La un an de la intervenție, Cristian se simțea excelent, nu mai avea niciun fel de restricții pentru practicarea sportului, juca fotbal, mergea la sală și se dădea cu schiurile la fel ca înainte de accidentare.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiază de consultații de ortopedie și traumatologie, precum și de investigații imagistice avansate pentru stabilirea unui diagnostic corect și a tratamentului corespunzător. Când există indicație pentru intervenție chirurgicală, operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Intervențiile de chirurgie ortopedică pot fi efectuate clasic sau prin metode minim invazive, inclusiv artroscopic, în funcție de caz. După operație, pacienții au acces și la programe de kinetoterapie și fizioterapie, adaptate nevoilor individuale, pentru recuperarea mobilității și reluarea treptată a activităților obișnuite.