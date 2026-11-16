Intervenția modernă care i-a permis să joace din nou fotbal

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 09:54

Accidentările genunchiului pot provoca leziuni ligamentare importante, care afectează stabilitatea articulației și capacitatea de deplasare. Durerea intensă, umflarea genunchiului și dificultățile de mers necesită o evaluare medicală promptă, pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului potrivit.

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