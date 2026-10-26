Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului

Scris de Catalina Anghel Publicat: 26 oct. 2026, 08:44

Diagnosticată cu monturi la ambele picioare, Mihaela a ales să amâne tratamentul chirurgical recomandat de medic în urma consultului de ortopedie, pentru că disconfortul resimțit era unul suportabil. Cu timpul însă, durerile au devenit tot mai intense, în special la piciorul drept. Acestea se manifestau mai ales în timpul mersului, afectându-i deplasarea, dar și noaptea, când durerile o trezeau frecvent.

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