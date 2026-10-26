Tratament minim invaziv pentru corectarea unei deformări frecvente a piciorului

Diagnosticată cu monturi la ambele picioare, Mihaela a ales să amâne tratamentul chirurgical recomandat de medic în urma consultului de ortopedie, pentru că disconfortul resimțit era unul suportabil. Cu timpul însă, durerile au devenit tot mai intense, în special la piciorul drept. Acestea se manifestau mai ales în timpul mersului, afectându-i deplasarea, dar și noaptea, când durerile o trezeau frecvent.
În cele din urmă, pacienta a revenit la consultație la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, care îi recomandase operație pentru monturi încă de la început.
Monturile sunt o deformare a piciorului, care provoacă devierea spre interior a primului metatarsian, astfel încât capul osului devine proeminent sub piele. Degetul mare este deviat către celelalte degete, iar în forme mai avansate acestea pot ajunge să se suprapună. Monturile pot progresa în timp, iar la unii pacienți durerea se poate accentua. Tratamentul chirurgical este singura metodă prin care deformarea structurală poate fi corectată. În această situație ajunsese și Mihaela, care a hotărât să se opereze. Mai întâi, a optat pentru intervenție la piciorul drept, unde problemele cauzate de monturi erau mai severe.
Dr. Codrin Huszar a realizat o operație minim invazivă, efectuând incizii mici, de 2-3 mm. Prin intermediul acestora și cu ajutorul unor instrumente fine a corectat alinierea osului, reașezând fragmentele osoase și fixându-le cu ajutorul unor șuruburi.
În urma operației, Mihaela a avut o evoluție favorabilă și a fost plăcut surprinsă că nu a avut durerile postoperatorii despre care auzise de la alți pacienți. Așa că, după doar zece zile de la prima intervenție chirurgicală, pacienta a decis să se opereze de monturi și la piciorul stâng. Și de data aceasta, tratamentul chirurgical a decurs fără probleme, fiind urmat de o recuperare rapidă. După intervenție, femeia a respectat cu strictețe indicațiile medicului, purtând ghete ortopedice timp de șase săptămâni. La scurt timp de la a doua intervenție, Mihaela putea conduce mașina și se deplasa fără probleme.
La SANADOR, pacienții care se confruntă cu monturi beneficiază de consultații de ortopedie și traumatologie și de investigațiile imagistice recomandate. Pe baza rezultatelor obținute, medicul ortoped stabilește tratamentul potrivit pentru fiecare în parte.
Atunci când este indicată o intervenție de chirurgie ortopedică, operațiile au loc la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator bine dotat, cu sprijinul Secției de Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă. În funcție de indicația stabilită, intervențiile chirurgicale sunt realizate prin abord clasic, deschis, sau minim invaziv. De asemenea, pacienții au acces la programe de recuperare medicală adaptate nevoilor individuale.