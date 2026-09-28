Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat

Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 sept. 2026, 07:13

Durerea de spate este favorizată de sedentarism, kilogramele în plus sau de activități care suprasolicită coloana vertebrală. Atunci când disconfortul devine intens, este însoțit de amorțeală sau alte manifestări neurologice ori durerea persistă în ciuda tratamentului conservator, este recomandat un consult medical, pentru stabilirea cauzei și a diagnosticului corect. O posibilă cauză a acestor manifestări poate fi o hernie de disc.

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