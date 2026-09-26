Rogobete, atac dur la programul de sănătate al lui Mureșan: „O rușine de program”. Ce îi reproșează Oanei Gheorghiu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 15:40

Alexandru Rogobete critică dur capitolul dedicat sănătății din programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Fostul ministru al Sănătății susține că documentul nu conține suficiente măsuri concrete pentru probleme precum lipsa personalului medical, gărzile, accesul la tratamente inovative sau investițiile în infrastructura sanitară.

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