Rogobete, atac dur la programul de sănătate al lui Mureșan: „O rușine de program”. Ce îi reproșează Oanei Gheorghiu

Alexandru Rogobete critică dur capitolul dedicat sănătății din programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Fostul ministru al Sănătății susține că documentul nu conține suficiente măsuri concrete pentru probleme precum lipsa personalului medical, gărzile, accesul la tratamente inovative sau investițiile în infrastructura sanitară.
Criticile sunt îndreptate și către Oana Gheorghiu, propusă pentru conducerea Ministerului Sănătății. Rogobete îi cere să explice cum se regăsesc în noul program prioritățile pe care le-a susținut anterior, în special accesul pacienților la tratamente inovative și îmbunătățirea îngrijirii bolnavilor de cancer.
Rogobete: „Iar aici programul devine îngrijorător de subțire”
Alexandru Rogobete susține că programul vorbește despre pacient în centrul sistemului, finanțare în funcție de performanță, prevenție și creșterea accesului la tratament, dar nu explică suficient cum vor fi puse în practică aceste obiective.
„Am citit cu atenție componenta de sănătate a programului de guvernare propus de Siegfried Mureșan și, în mod particular, capitolul dedicat politicii medicamentului.
Este un program construit după principiul „o să fie bine ca să nu fie rău”.
Ni se spune că pacientul va fi în centrul sistemului, că finanțarea va urma performanța, că medicina de familie va deveni pilonul prevenției, că spitalele vor fi mai eficiente și că accesul la tratament va fi îmbunătățit.
Foarte bine. Dar cu ce bani? Din ce surse? În ce termen? Cu ce resursă umană? Cu ce indicatori măsurabili?
Iar aici programul devine îngrijorător de subțire.”
Fostul ministru reclamă lipsa unor măsuri mai detaliate privind specialitățile deficitare, păstrarea medicilor și asistenților în țară, rezidenții, deblocarea posturilor și organizarea gărzilor.
„Unde este strategia pentru specialitățile deficitare?
Unde este politica de retenție a medicilor și asistenților?
Unde este soluția pentru gărzile medicilor?
Unde este plata corectă a gărzilor?
Unde este reorganizarea timpului de gardă astfel încât un medic să nu ajungă să lucreze 20–24 de ore?
Unde este protecția personalului medical împotriva epuizării profesionale?
Unde este politica pentru rezidenți?
Unde sunt mecanismele prin care aduci și păstrezi medici în zonele deficitare?”, a postat Alexandru Rogobete.
Critici privind accesul la medicamente și terapii inovative
O altă parte a criticilor vizează politica medicamentului. Rogobete spune că utilizarea genericelor și biosimilarelor este necesară, dar consideră că programul pune prea mult accent pe reducerea costurilor și prea puțin pe cercetare, inovație și accesul pacienților la terapii noi.
„Nu poți promite mai multe servicii medicale ignorând oamenii care trebuie să le ofere.
La fel se întâmplă cu medicamentele și inovația. Sigur că genericele și biosimilarele sunt esențiale într-un sistem de sănătate sustenabil. Ele trebuie stimulate, trebuie utilizate atunci când reprezintă alternativa terapeutică adecvată și cred că România trebuie să dezvolte inclusiv capacități proprii de producție.
Problema apare atunci când politica medicamentului este construită aproape exclusiv în jurul economiei și insuficient în jurul valorii terapeutice, cercetării și inovației.
Nu existǎ o țintă concretă privind timpul de acces la terapiile inovative, nu găsim un calendar, o strategie consistentă pentru cercetarea clinică, obiective pentru atragerea investițiilor în inovație, mecanisme clare de acces timpuriu și nici principiul prin care economiile realizate prin generice și biosimilare să fie reinvestite în inovație.”
Rogobete avertizează că o politică orientată predominant către reducerea costurilor ar putea, în opinia sa, să afecteze pe termen lung accesul pacienților la terapii noi și atractivitatea României pentru investiții în cercetare.
Oana Gheorghiu, întrebată unde se regăsesc prioritățile susținute anterior
Fostul ministru aduce în discuție și activitatea Oanei Gheorghiu înainte de intrarea în Guvern. El amintește pozițiile acesteia privind accesul pacienților la tratament, inclusiv pentru bolnavii oncologici, și îi cere să explice cum se regăsesc aceste principii în documentul pe care ar urma să îl aplice la Ministerul Sănătății.
„Și aici apare o contradicție pe care Oana Gheorghiu, propusă astăzi pentru funcția de ministru al Sănătății, cred că trebuie să o explice public.
Oana Gheorghiu din societatea civilă a construit, ani la rând, un discurs centrat tocmai pe accesul pacientului la tratamentul inovativ de care are nevoie.
În raportul Dăruiește Viață pentru 2024, semnat de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, principiul este formulat fără echivoc: „toți copiii merită acces la același standard de tratament”.
Iar activitatea pe care chiar ea o prezintă astăzi în biografia profesională include schimbarea legislației care limita accesul pacienților oncologici la tratament inovativ.”
Rogobete spune că întrebarea este cum vor fi transpuse aceste principii în măsurile viitorului Minister al Sănătății.
„De aceea întrebarea pentru Oana Gheorghiu este legitimă: unde se regăsește această filosofie, în toată amploarea ei, în programul de guvernare pe care ar urma să îl aplice ca ministru al Sănătății?”
„Tăiem, tăiem, tăiem”
Criticile lui Alexandru Rogobete vizează și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Fostul ministru susține că reforma CNAS ar trebui construită în jurul nevoilor pacientului și nu să se limiteze la reducerea cheltuielilor și la controlul costurilor.
„Tăiem, tăiem, tăiem”, scrie Rogobete, rezumând astfel modul în care interpretează direcția propusă pentru sistemul de sănătate.
El susține că sunt insuficient dezvoltate și măsurile privind ambulatoriul de specialitate, secțiile ATI și UPU, laboratoarele, sistemul de transfuzii și infrastructura spitalicească.
„România nu are nevoie de încă o listă de dorințe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiții, infrastructură, cercetare, inovație și acces real la sănătate”, afirmă Rogobete.
Programul de guvernare a ajuns în Parlament
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, deschizând astfel etapa parlamentară pentru învestirea noului Executiv. Oana Gheorghiu este propusă pentru funcția de ministru al Sănătății.
Urmează audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare și votul asupra Cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Criticile formulate de Alexandru Rogobete reprezintă evaluarea sa asupra programului și asupra măsurilor propuse pentru sănătate.
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