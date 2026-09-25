Stenograme în cazul Adrian Kreiner: ce spuneau asasinii despre averea lui și de ce îl considerau o țintă ușoară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 17:45

Înregistrări audio despre locuința și averea lui Adrian Kreiner au fost publicate la aproape trei ani de la asasinarea omului de afaceri SIbia de către mai mulți bărbați care au intrat în casa sa cu intenția de jaf. Pasaje perzentate de publicația Sibiu Independent surprind momentul în care două persoane îl instigă în mod direct pe inculpatul Marian Cristian Zuleam să comită atacul. Identitatea vocilor este atribuită unor persoane de către sursele publicației din Sibiu, dar nu este confirmată independent.

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