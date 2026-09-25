Stenograme în cazul Adrian Kreiner: ce spuneau asasinii despre averea lui și de ce îl considerau o țintă ușoară

Înregistrări audio despre locuința și averea lui Adrian Kreiner au fost publicate la aproape trei ani de la asasinarea omului de afaceri SIbia de către mai mulți bărbați care au intrat în casa sa cu intenția de jaf. Pasaje perzentate de publicația Sibiu Independent surprind momentul în care două persoane îl instigă în mod direct pe inculpatul Marian Cristian Zuleam să comită atacul. Identitatea vocilor este atribuită unor persoane de către sursele publicației din Sibiu, dar nu este confirmată independent.
Cum era descris Adrian Kreiner în mesaje
Una dintre voci vorbește despre proprietatea afaceristului și enumeră afaceri și mașini pe care susține că acesta le-ar deține. Tot ea afirmă că Kreiner ar primi puțini vizitatori, detaliu prezentat în conversație ca un avantaj pentru cei care pregăteau jaful. Aceste afirmații descriu ce credeau sau susțineau vorbitorii, nu confirmă situația patrimonială ori viața personală a omului de afaceri, scrie Sibiu Independent.
„Avantajul este că stă cam singurel”, spune una dintre persoanele din transcrierea furnizată redacției. O altă voce apreciază amplasarea casei și îi îndeamnă pe destinatarii mesajelor să acționeze repede, fără să implice prea mulți oameni.
Potrivit SI, înregistrările ar fi fost trimise înaintea atacului din noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023 către Cosmin Zuleam, unul dintre inculpații din dosar. Publicația relatează că mesajele conțin și observații despre supravegherea proprietății, posibile bunuri de valoare din casă și ștergerea conversațiilor. Aceste detalii provin din relatarea publicației și nu stabilesc, prin ele însele, cine a înregistrat vocile sau ce rol a avut fiecare persoană.
PERSOANA 1: Îți trimit acum casa lui ăsta, deja o vezi, e ditamai palatul. Plus, îți dau și locația când mă întorc înapoi. E ce trebuie, chiar e ce trebuie.
PERSOANA 1: Are patru fabrici în Sibiu care fac piese pentru Mercedes. Are un teren de șase hectare cu marijuana „legal” și are echipă de curse. Găsești și pe instagramul lui. Deci e nu că e blindat, e blindat … foarte blindat. L-am avut în Marbella, îl cunosc bine de tot. Și avantajul este că stă cam singurel, el e cam lipsit de prieteni, de vizitatori, dar… copii nu are niciunul. Și o are pe o psihologă care stă cu el… ba când stă, când nu stă. Aia are un Q5, el are un Maserati.
PERSOANA 2: M-am uitat și eu, am văzut. E amplasat perfect! Perfect adică, ai spatele gol acolo, ai mult loc. Adică nu te vezi să ai vreun vecin în stânga, dreapta, că e lungă, e… e ce trebuie! Și ai văzut, ai ascultat alea. Nu mai pierde timpul! Mișcă-te, mișcă, fă mișcare! Vezi, nu băga prea multă lume în horă, frate, bagă doar pe cine știi că e de încredere. E nașpa și pentru tine, știi, că bagi multă lume, se împarte la multe guri și nu e bine. Dacă are patru (n.r. camere supraveghere), fii atent, sunt puse una să vadă în spatele alteia. Dacă sunt patru, e pe fiecare colț câte una și vede fiecare în spatele alteia. Nu prea ai cum să ajungi în… în spatele ei fără să fii văzut, aia e treaba.
Declarații contradictorii despre „pont”
În martie 2026, Cosmin Zuleam le-a spus judecătorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia că ar fi decis să îl jefuiască pe Adrian Kreiner după ce un bărbat i-ar fi transmis că în locuință s-ar afla două-trei milioane de euro. În plus, a susținut că primise și o fotografie din casă. Laurențiu Ghiță, un alt inculpat, i-a contestat declarațiile după ședința de judecată. Existența acelei sume în locuință și relatarea despre originea „pontului” rămân, așadar, afirmații ale inculpatului, nu fapte stabilite de instanță.
În ce stadiu este dosarul
Adrian Kreiner a fost atacat în locuința sa din Sibiu în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023 și a murit două zile mai târziu la spital. În noiembrie 2025, Tribunalul Alba i-a condamnat în primă instanță pe Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae la detențiune pe viață, iar pe Cosmin Zuleam la 30 de ani de închisoare. Hotărârea nu este definitivă.
Dosarul se află în apel la Curtea de Apel Alba Iulia. Înalta Curte a respins pe 23 septembrie 2026 cererea lui Zuleam de strămutare a cauzei, iar următorul termen este stabilit pentru 28 septembrie.