Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Judecătoarea Andrea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan - SURSE

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 sept. 2026, 13:31
Actualizat25 sept. 2026, 13:32
SursăRealitatea PLUS

Judecătoarea Andrea Annamaria Chiș ar fi fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS.

Cine este judecătoarea Andrea Chiș

Fosta judecătoare a activat la Judecătoria Cluj-Napoca, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj. În paralel cu activitatea din magistratură, a fost lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a predat Drept procesual civil.

Andrea Chiș este doctor în Științe juridice, cu calificativul „summa cum laude”. Și-a obținut titlul în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, teza sa vizând publicitatea imobiliară în concepția noului Cod civil.

În perioada în care a făcut parte din CSM, Chiș s-a numărat printre cei șapte magistrați care au solicitat desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). De-a lungul anilor, ea a avut poziții publice critice față de modul de funcționare al sistemului judiciar.

Andrea Chiș a participat, de asemenea, la protestele organizate la Cluj pentru independența justiției și a vorbit în documentarul Recorder „Justiție capturată”, unde a abordat problemele și mecanismele de putere din sistemul judiciar.

În 2023, ea a publicat un studiu despre folosirea puterii în sistemul judiciar românesc în perioada 2017–2023, în care a analizat, între altele, modul de funcționare al structurilor de conducere și mecanismele care pot influența cariera magistraților.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Siegfried MureșanMinisterul Justiţieiandrea chiş

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe