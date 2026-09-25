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Justitie· 1 min citire
Judecătoarea Andrea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan - SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat25 sept. 2026, 13:31
Actualizat25 sept. 2026, 13:32
SursăRealitatea PLUS
Judecătoarea Andrea Annamaria Chiș ar fi fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS.
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