Judecătoarea Andrea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan - SURSE

Publicat 25 sept. 2026, 13:31 Actualizat 25 sept. 2026, 13:32 Sursă Realitatea PLUS

Judecătoarea Andrea Annamaria Chiș ar fi fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS.

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