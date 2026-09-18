Fostul șef al spionilor români, mesaj dur pentru Siegfried Mureșan după nominalizarea ca premier. „Nu mai este loc pentru ambiguități”

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a declanșat reacții din partea mai multor oameni politici. Fostul șef al spionilor români, Silviu Predoiu, îi cere europarlamentarului să renunțe la mandatul din Parlamentul European și consideră că acesta ar fi primul gest prin care ar putea încerca să câștige încrederea clasei politice de la București.
Predoiu afirmă că, în opinia sa, alegerea făcută de președintele Nicușor Dan nu reprezintă soluția potrivită pentru criza guvernamentală și susține că nu este singurul care gândește astfel.
Silviu Predoiu îi cere lui Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European
Fostul șef SIE consideră că Siegfried Mureșan ar trebui să renunțe imediat la mandatul de europarlamentar dacă își asumă candidatura pentru funcția de premier.
Silviu Predoiu susține că România nu poate fi condusă având o „plasă de siguranță” la Bruxelles și apreciază că demisia din Parlamentul European ar reprezenta un prim gest prin care Mureșan ar putea demonstra că își asumă responsabilitatea pentru funcția pe care este chemat să o ocupe.
„Personal, nu cred că domnul Siegfried Mureșan poate reprezenta soluția pentru criza noastră guvernamentală. Si sunt convins că sunt mulți ca mine. Dar, dacă, totuși, vrea să încerce să ne convingă, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu: să demisioneze ACUM din Parlamentul European.
După bâlba cu «am nevoie de timp de gândire», deși era candidatul PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie, nu mai este loc pentru ambiguități. România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles. Altfel, joaca de-a premierul desemnat pare mai degrabă un exercițiu de imagine și un rând nou în CV decât asumarea reală a unei responsabilități", a scris Predoiu pe Facebook.
Sorin Grindeanu critică momentul în care Mureșan a cerut timp de gândire
Și Sorin Grindeanu a avut o reacție după nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Acesta a spus că reacțiile venite chiar din partea PNL și USR îi creează impresia că europarlamentarul ar fi fost propus pentru a fi pus într-o situație dificilă.
„Am văzut reacțiile unor oameni neimplicați politic și care au fost la fel de surprinși și de dezamăgiți ca și mine. Dar ce mă miră e următorul lucru. M-am uitat și la reacțiile celor din USR și PNL. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor.
Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire?.
Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România.
Se antrenează acest domn Siegfried Mureșan de vreo trei luni, de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru. Se antrenează pe Facebook. Ne-a inundat cu postări ...și el deja pare că gâfâie, că nu e pregătit", a spus Sorin Grindeanu.
Ilie Bolojan susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan
În contrast cu criticile lui Silviu Predoiu și Sorin Grindeanu, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru Siegfried Mureșan.
Președintele PNL și premierul demis a descris nominalizarea drept o oportunitate pentru România de a continua pe o direcție reformistă și proeuropeană.
„Prin propunerea ca Siegfried Mureşan să fie premierul României, ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă şi ferm proeuropeană. Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României şi cu o solidă anvergură europeană", a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan.
Bolojan a adăugat:
„Mă bucur că preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat această direcţie prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va propune Parlamentului o echipă puternică şi un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare şi aşteptărilor privind reformarea şi modernizarea României".
Nicușor Dan l-a desemnat pe Mureșan pentru funcția de premier
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că Siegfried Mureșan este propunerea sa pentru funcția de prim-ministru.
În momentul anunțului, șeful statului a precizat că europarlamentarul îi ceruse un timp de gândire înainte de confirmarea nominalizării.
„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial", a spus șeful statului, într-o declarație de presă.
Ulterior, Siegfried Mureșan a transmis, printr-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea pentru funcția de premier.
Președintele spune că România are nevoie de un guvern funcțional
Nicușor Dan a explicat că România are nevoie de un guvern funcțional și că există mai multe decizii care trebuie luate.
Președintele a criticat, în același timp, preocuparea electorală pe care a identificat-o în rândul partidelor.
„Am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional", a afirmat preşedintele.
După acceptarea nominalizării de către Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a transmis și că se bucură de această decizie.
„Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea", a mai transmis șeful statului.
Președintele a adăugat că, indiferent de modul în care va fi depășită criza politică, „România va rămâne pe traseul pro-occidental”.