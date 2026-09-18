Fostul șef al spionilor români, mesaj dur pentru Siegfried Mureșan după nominalizarea ca premier. „Nu mai este loc pentru ambiguități”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 sept. 2026, 14:24

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a declanșat reacții din partea mai multor oameni politici. Fostul șef al spionilor români, Silviu Predoiu, îi cere europarlamentarului să renunțe la mandatul din Parlamentul European și consideră că acesta ar fi primul gest prin care ar putea încerca să câștige încrederea clasei politice de la București.

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