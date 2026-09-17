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Politica· 1 min citire

În drumul către întâlnirea cu Zelenski, Nicușor Dan s-a oprit la Mânăstirea Dragomirna din Suceva VIDEO

Nicușor Dan la Mânăstirea Dragomirna. Foto/Captură video

Nicușor Dan la Mânăstirea Dragomirna. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 21:01

Președintele României, Nicușor Dan, s-a oprit, joi seară, la Suceava, în contextul vizitei pe care o va efectua mâine în Ucraina. Șeful statului a făcut o oprire și la o mânăstirea Dragomirna.

Președintele României se va deplasa vineri în Ucraina pentru a participa la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat în regiunea Ivano-Frankivsk.

Pentru această deplasare, șeful statului va utiliza o aeronavă militară de tip Spartan. Transportul aerian diferă de modul în care au fost organizatele vizitele precedente ale delegației române în Ucraina, când deplasarea s-a făcut pe cale ferată.

În cadrul vizitelor anterioare, delegația României a călătorit cu un tren ucrainean special destinat transportului oficialilor. Din motive de securitate, autoritățile nu fac publice detalii privind traseul parcurs și punctele de trecere a frontierei.

Summitul de la Ivano-Frankivsk reunește oficiali din statele din regiune, în cadrul unei inițiative dedicate cooperării și integrării în spațiul carpatic.

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