În drumul către întâlnirea cu Zelenski, Nicușor Dan s-a oprit la Mânăstirea Dragomirna din Suceva VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 sept. 2026, 21:01

Președintele României, Nicușor Dan, s-a oprit, joi seară, la Suceava, în contextul vizitei pe care o va efectua mâine în Ucraina. Șeful statului a făcut o oprire și la o mânăstirea Dragomirna.

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