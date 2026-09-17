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Politica· 1 min citire
În drumul către întâlnirea cu Zelenski, Nicușor Dan s-a oprit la Mânăstirea Dragomirna din Suceva VIDEO
Nicușor Dan la Mânăstirea Dragomirna. Foto/Captură video
Președintele României, Nicușor Dan, s-a oprit, joi seară, la Suceava, în contextul vizitei pe care o va efectua mâine în Ucraina. Șeful statului a făcut o oprire și la o mânăstirea Dragomirna.
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