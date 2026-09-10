Bolojan își face din nou bagajele de la Palatul Victoria. „Mi-am luat rămas bun de la colegi, de la doamnele care fac curat”. Ce a discutat cu Nicușor Dan

Ilie Bolojan susține că nu urmărește să rămână în funcția de premier, însă consideră că România se află într-o situație dificilă, în condițiile în care un nou Guvern nu a fost încă format.
Liderul PNL a declarat joi că perioada de provizorat s-a prelungit prea mult și că, atât timp cât ocupă funcția de premier interimar, încearcă să asigure funcționarea statului.
Bolojan spune că nu s-a discutat despre un nou premier
Ilie Bolojan a precizat că a avut în ultimele zile discuții cu președintele Nicușor Dan, inclusiv în contextul întâlnirilor instituționale, însă susține că în cadrul acestora nu a fost propus niciun nume pentru funcția de premier.
„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale, CSAT-ul, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii.
Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect”, a declarat premierul interimar în cadrul unui interviu tv.
Astfel, Bolojan spune că numele lui Luca Niculescu nu a fost discutat în întâlnirile recente pe care le-a avut cu șeful statului, chiar dacă acesta este secretar de stat în Ministerul de Externe.
Premierul interimar spune că și-a golit biroul
În ceea ce privește propria poziție la conducerea Guvernului, Ilie Bolojan afirmă că nu intenționează să se agațe de funcție. El spune că se pregătește de plecare de mai multe luni și că și-a luat deja rămas bun de la colegii din Executiv.
„De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc.
Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului. Și, cu siguranță, discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt… în momente decisive pentru România pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a mai declarat Ilie Bolojan.
Premierul interimar insistă astfel că problema principală nu este menținerea sa în funcție, ci durata perioadei în care România este administrată de un Guvern aflat în provizorat. În opinia sa, formarea unui nou Executiv a devenit o chestiune importantă pentru România, în contextul în care această perioadă s-a prelungit peste măsura pe care o consideră normală.