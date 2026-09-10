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Politica· 2 min citire
Bolojan pune pe butuci uzinele Romarm. Acuzații grave
Publicat10 sept. 2026, 17:46
Actualizat10 sept. 2026, 17:51
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan pune pe butuci uzinele Romarm și dă 5,7 miliarde de euro din programul SAFE industriei de armament din Germania. Deși putea redirecționa banii către companiile românești, premierul demis a decis să încheie contracte cu Rheinmetall și să salveze astfel compania germană de faliment. Potrivit presei, gigantul german urmează să angajeze zeci de mii de oameni, în timp ce angajații din uzinele românești ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile cu lunile din cauza lipsei de comenzi.
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