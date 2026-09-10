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Politica· 2 min citire

Bolojan pune pe butuci uzinele Romarm. Acuzații grave

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 17:46
Actualizat10 sept. 2026, 17:51
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan pune pe butuci uzinele Romarm și dă 5,7 miliarde de euro din programul SAFE industriei de armament din Germania. Deși putea redirecționa banii către companiile românești, premierul demis a decis să încheie contracte cu Rheinmetall și să salveze astfel compania germană de faliment. Potrivit presei, gigantul german urmează să angajeze zeci de mii de oameni, în timp ce angajații din uzinele românești ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile cu lunile din cauza lipsei de comenzi.

Proteste la uzinele românești. Bolojan dă banii din SAFE Germaniei

În timp ce salariații Romarm ies în stradă pentru că nu își primesc lefurile din lipsă de contracte, premierul demis Ilie Bolojan alocă 5,7 miliarde de euro din fondurile SAFE către Rheinmetall. Rezultatul? Gigantul german promite 10.000 de noi locuri de muncă. Practic, banii europeni alocați României ajung să finanțeze și să dezvolte economia Germaniei, în detrimentul industriei noastre locale.

Comenzile primite de Rheinmetall au depășit 80 de miliarde de euro la sfârșitul trimestrului al doilea, ceea ce înseamnă o creștere de 44 la sută față de anul trecut. Conform presei, acest salt spectaculos este stimulat în mod direct de contractele semnate cu România.

Ba mai mult, aceste investiții strategice se reflectă deja în rezultatele financiare ale companiei. Veniturile din al doilea trimestru pe 2026 au crescut cu aproape 70 la sută, până la 3.29 miliarde de euro. Mai mult, profitul Rheinmetall a ajuns la 562 milioane de euro în al doilea trimestru, mai mult decât dublu, datorită volumului mai mari de producție, spun jurnaliștii.

Totodată, gigantul militar vrea să dezvolte infrastructura și să asigure transportul sigur al materialelor necesare, mai spun jurnaliștii.

Cum aruncă Bolojan economia în aer?

Între timp, un protest a avut loc și la Fabrica de Arme din Cugir. La începutul lunii iunie, salariații au ieșit în fața sediului pentru a reclama că mulți dintre ei sunt plătiți cu numai 2.500 de lei pe lună, în ciuda efortului depus.

Experții avertizează că decizia premierului Bolojan de a da banii către gigantul german în defavoarea unei companii românești va avea un efect devastator asupra economiei și a industriei de apărare de la noi din țară. De altfel, spre deosebire de România, Polonia a ales o strategie diferită în cadrul contractului similar SAFE: a înființat 10.000 de firme locale pentru a asigura producția internă de armament. În același timp, Germania a respins complet acest program cu finanțare europeană, derulat pe o perioadă de 45 de ani.

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