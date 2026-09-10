Anca Alexandrescu despre sondajul care a aruncat în aer lumea politică: ”Din punctul meu de vedere, ar trebui alegeri anticipate”

Dacă săptâmâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40% dintre voturile românilor s-ar duce către AUR. Este rezultatul celui mai recent sondaj INSCOP. Realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu a comentat, în exclusivitate la Realitatea Plus, rezultatele acestui sondaj.
”Dominic Fritz este același care stătea în camera secretă cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și aveau discuții, fără microfoane? E același. Mi se pare absolut penibil, pe de o parte, dar atenție, eu l-am ascultat cu foarte mare atenție. N-a spus că nu poate exista un premier independent. A spus că nu există un premier independent și că, dacă n-o fi altă soluție, să meargă la anticipate.
Am văzut și sondajul de astăzi. Toți vorbesc despre anticipate și inclusiv cei care sunt acum la putere și știm clar că nu vor fi anticipate, pentru că știu că anticipatele nu-l avantajează pe Nicușor Dan. În cazul unor anticipate se vede foarte clar ce majoritate va fi. Se vede din sondajul de astăzi, a și făcut Bogdan Tiberiu Iacob o simulare în urma alegerilor și după redistribuire, cum ar arăta. AUR plus PSD ar avea 60%. Deci s-a încheiat discuția.
PSD cred că și-ar dori alegeri anticipate în momentul ăsta, după ce au făcut mai multe majorități pe chestiuni punctuale, se poate face o majoritate PSD-AUR. Ceilalți vorbesc ca să vorbească, pentru că Bolojan e foarte clar că a adus partidul în jos. Deci nu e niciun dubiu că PNL a scăzut și probabil că o să mai scadă, iar USR, din punctul meu de vedere, cred că este mult mai jos, probabil că a coborât până la nivelul acelui nucleu dur, 8-9%, cum a mai fost și în trecut. Nu reușește să mai convingă pe nimeni.
Eu îl aștept pe domnul Fritz să vină la mine la emisiune, că acum înțeleg că o să fie plătit de la București, de la partid, și o să fie mai des pe aici, pe la București și bănuiesc că o să-i fie mai ușor să ajungă în platou, să discutăm față în față, să mă uit în ochii lui. Absolut ridicol ceea ce spune domnul Fritz. Deci ei sunt cei care au adus, de fapt, România în criză și acum nu pot să vină să se dea fete mari, cum nici PSD nu poate să facă lucrul acesta, sunt toți în aceeași oală.
La PSD să zicem că e o încercare de spălare a păcatelor. Au foarte multe de plătit, foarte multe păcate de plătit, din momentul în care au dat jos guvernul Bolojan ar trebui să o facă mult mai devreme și văd că regretă, dar, mă rog, regretele nu mai ajută românii cu nimic.
Din punctul meu de vedere, da, asta ar trebui să se întâmple, alegeri anticipate. Este foarte clar, se vede foarte clar ce doresc românii, nu este niciun dubiu. Numai că nu vor fi. Adică Nicușor Dan poate să dizolve Parlamentul doar dacă vor ieși în stradă 100, 200, 300, 500, 600 de mii de oameni și vor pune presiune, atunci aș putea crede că Nicușor Dan ar putea fi impresionat să dizolve Parlamentul. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Suntem într-o situație de blocaj. Este foarte clar că și Bolojan și USR-ul vor să rămână în această situație, interimari la Palatul Victoria, deși nu pot să ia decizii care se referă la politici publice”. a spus Anca Alexandrescu.