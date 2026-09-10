Anca Alexandrescu despre sondajul care a aruncat în aer lumea politică: ”Din punctul meu de vedere, ar trebui alegeri anticipate”

Publicat 10 sept. 2026, 16:07 Actualizat 10 sept. 2026, 16:12

Dacă săptâmâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40% dintre voturile românilor s-ar duce către AUR. Este rezultatul celui mai recent sondaj INSCOP. Realizatoarea emisiunii ”Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu a comentat, în exclusivitate la Realitatea Plus, rezultatele acestui sondaj.

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