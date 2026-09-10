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Politica· 2 min citire
Scandal pe gazele României! Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan de lipsă de legitimitate
Publicat10 sept. 2026, 07:35
Actualizat10 sept. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Scandal pe gazele României! Guvernul Bolojan este acuzat că negociază în numele României fără legitimitate și că face concesii importante în fața OMV. Gheorghe Piperea, europarlamentar al partidului AUR, lansează acuzații dure la adresa premierului demis și susține că orice înțelegere privind resursele României trebuie să aibă un mandat clar și să fie transparentă.
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