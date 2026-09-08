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Justitie· 2 min citire
Gheorghe Piperea, după dezvăluirile privind întoarcerea Siminei Tănăsescu din concediu: E timpul să demareze procedurile de demitere
europarlamentarul Gheorghe Piperea
Publicat8 sept. 2026, 23:48
Actualizat8 sept. 2026, 23:50
Sursărealitatea plus
Profesorul de drept și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a avut o reacție virulentă după apariția documentelor care arată că Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-ar fi întors special din concediu pentru a se ocupa de legea incompatibilităților, care îl viza și pe liderul USR Dominic Fritz.
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