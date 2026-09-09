Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei

Disconfortul din zona lombară sau toracică este extrem de frecvent și, de cele mai multe ori, nu indică o boală gravă. Totuși, modul în care apare și simptomele asociate pot schimba complet semnificația lui.
Durerea de spate poate fi provocată de suprasolicitare musculară, postură, modificări degenerative ale coloanei, hernie de disc sau iritarea unei rădăcini nervoase. Mai rar, poate fi legată de fracturi, infecții, osteoporoză sau alte afecțiuni. Majoritatea episoadelor acute se ameliorează în câteva săptămâni, iar repausul prelungit la pat nu este recomandat.
Evaluarea medicală devine importantă atunci când durerea apare după un traumatism semnificativ, este însoțită de febră, slăbiciune progresivă sau tulburări de control urinar ori intestinal. În absența acestor semne, mișcarea adaptată, controlul durerii și recuperarea medicală sunt frecvent elementele centrale ale tratamentului.
Ai grijă de tine!
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