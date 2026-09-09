Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 sept. 2026, 08:52

Disconfortul din zona lombară sau toracică este extrem de frecvent și, de cele mai multe ori, nu indică o boală gravă. Totuși, modul în care apare și simptomele asociate pot schimba complet semnificația lui.

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