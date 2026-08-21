Pierderea echilibrului și riscul de fractură la vârste înaintate

Un dezechilibru aparent minor poate avea consecințe importante la o persoană în vârstă. Dincolo de traumatismul propriu-zis, teama de o nouă cădere poate reduce mișcarea și autonomia.
Căderile la vârstnici nu sunt o consecință inevitabilă a înaintării în vârstă. Riscul poate crește prin slăbiciune musculară, probleme de echilibru sau vedere, efectul unor medicamente, hipotensiune arterială, afecțiuni neurologice ori obstacole din locuință. O cădere poate duce la fracturi, traumatisme craniene și pierderea independenței, iar existența unui episod anterior crește probabilitatea unei noi căderi.
Prevenția începe prin identificarea factorilor care pot fi corectați. Revizuirea tratamentelor, evaluarea vederii, exercițiile pentru forță și echilibru și adaptarea locuinței pot reduce riscul. După o cădere, mai ales dacă nu există o explicație evidentă, este utilă și căutarea unei cauze medicale precum tulburările de ritm cardiac, scăderea tensiunii sau o problemă neurologică.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.