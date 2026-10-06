Cancerul lovește tot mai des înainte de 50 de ani. Cele 7 tipuri de tumori care cresc alarmant în rândul tinerilor

Un studiu de amploare arată o creștere puternică a mai multor tipuri de cancer în rândul persoanelor sub 50 de ani. Cercetătorii au analizat date din Anglia, Statele Unite și Țările de Jos și au identificat creșteri semnificative ale cancerelor cu debut precoce. În Anglia, fenomenul a fost observat în cazul a șapte tipuri de cancer, în SUA pentru cinci, iar în Țările de Jos pentru patru tipuri de tumori.
În Anglia, numărul persoanelor sub 50 de ani diagnosticate cu cancer de prostată s-a mărit de patru ori față de 2001, iar cazurile de cancer de intestin, rinichi și uter cu debut precoce au crescut de peste două ori. Datele analizate de World Cancer Research Fund arată că incidența cancerului în rândul persoanelor tinere crește într-un ritm mai rapid decât în celelalte grupe de vârstă.
De ce apar tot mai multe cazuri de cancer la tineri
Experții spun că tendința ar putea fi legată de mai mulți factori care țin de stilul de viață. Printre aceștia se numără creșterea obezității, alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice. În același timp, o mai bună conștientizare a simptomelor și diagnosticarea mai devreme pot contribui la creșterea numărului de cazuri identificate. Cancerul în rândul persoanelor sub 50 de ani rămâne totuși rar, vârsta mediană la diagnostic fiind de peste 60 de ani.
Mark Lawler, profesor de sănătate digitală și titular al catedrei de genomică translațională a cancerului la Universitatea Queen’s din Belfast, a descris situația drept „o bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm cât mai repede posibil; în caz contrar, cifrele vor continua, fără îndoială, să crească”. Specialistul a atras atenția și asupra legăturii dintre această evoluție și factorii de stil de viață care contribuie anual la mii de decese.
„Tendinţa generală este, de asemenea, deosebit de îngrijorătoare, având în vedere că apare pe fondul unor factori legaţi de stilul de viaţă care contribuie la mii de decese”, a continuat acesta. Datele arată că fenomenul nu se limitează la un singur tip de tumoră, ci apare în cazul mai multor forme de cancer. Diferențele sunt însă importante de la o țară la alta și în funcție de tipul de boală analizat.
Cancerul de prostată și cel colorectal, creșteri puternice în Anglia
În Anglia, dintre cele 12 tipuri de tumori analizate, incidența cancerului de prostată în rândul bărbaților sub 50 de ani a crescut de la un caz la 100.000 de persoane în 2001 la 3,6 cazuri în 2023. În aceeași perioadă, cancerul colorectal a urcat de la 3,9 la 8,4 cazuri la 100.000 de persoane. Și cancerele de uter și rinichi cu debut precoce și-au dublat incidența, ajungând la 3,9, respectiv 3 cazuri la 100.000.
Cancerul de sân în rândul persoanelor sub 50 de ani a înregistrat o creștere mai lentă, de la 42 de cazuri la 100.000 de persoane la 47,5 cazuri în 2023. Studiul arată că au existat creșteri și în cazul cancerelor pancreatice și hepatice cu debut precoce. Datele confirmă astfel că tendința observată în rândul persoanelor tinere privește mai multe forme ale bolii, chiar dacă ritmul de creștere diferă de la un tip de cancer la altul.
Ce arată datele din SUA și Țările de Jos
În Statele Unite, analiza datelor oficiale începând din anul 2000 arată că incidența cancerului renal la persoanele sub 50 de ani s-a mărit de peste două ori, de la 2,5 cazuri la 100.000 de persoane la 5,3 cazuri în 2023. Cancerul de intestin, cel uterin și cel pancreatic au înregistrat creșteri de peste 50%, în timp ce incidența cancerului de sân în această categorie de vârstă a crescut cu aproximativ 20%.
În Țările de Jos, cercetătorii au identificat creșteri semnificative ale cancerului de intestin, rinichi, ficat și col uterin cu debut precoce. Există însă și o evoluție în sens opus. Incidența cancerului pulmonar la persoanele sub 50 de ani a scăzut în toate cele trei țări analizate. Potrivit studiului, această evoluție reflectă reducerea continuă a fumatului în Anglia, Statele Unite și Țările de Jos în perioada analizată de cercetători.
Obezitatea, alimentația și lipsa mișcării, printre factorii de risc
World Cancer Research Fund arată că mai mulți factori ar putea contribui la această tendință. Printre ei se află obezitatea, alimentația nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă, consumul de alcool și fumatul. Sunt luate în calcul și expunerile la factori de mediu, precum poluanții, substanțele chimice, materialele plastice și poluarea apei și a aerului. Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate cu astfel de factori de risc care pot fi modificați.
Creșterea numărului de diagnostice poate avea însă și o altă explicație. Oamenii sunt mai atenți la simptomele cancerului, iar acest lucru poate face ca boala să fie descoperită mai devreme. Studiul arată astfel că tendința observată la persoanele sub 50 de ani apare pe fondul mai multor factori, de la schimbările legate de stilul de viață și expunerile din mediu până la o identificare mai rapidă a cazurilor.