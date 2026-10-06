Cancerul lovește tot mai des înainte de 50 de ani. Cele 7 tipuri de tumori care cresc alarmant în rândul tinerilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 11:51

Un studiu de amploare arată o creștere puternică a mai multor tipuri de cancer în rândul persoanelor sub 50 de ani. Cercetătorii au analizat date din Anglia, Statele Unite și Țările de Jos și au identificat creșteri semnificative ale cancerelor cu debut precoce. În Anglia, fenomenul a fost observat în cazul a șapte tipuri de cancer, în SUA pentru cinci, iar în Țările de Jos pentru patru tipuri de tumori.

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