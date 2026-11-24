Publicat 24 nov. 2026, 18:32 Actualizat 24 nov. 2026, 18:34

Un accident rutier teribil, produs în Italia în urmă cu aproape nouă ani, s-a încheiat cu despăgubiri de peste 1,75 milioane de euro pentru un tânăr și membrii familiei sale. Victima, care avea doar 16 ani în momentul impactului, a rămas fără brațul și piciorul stâng după ce a fost lovită frontal de un autoturism în timp ce se deplasa cu scuterul. Acum, la vârsta de 24 de ani, acesta va primi aproximativ 1,36 milioane de euro, în timp ce părinții, sora și bunicul vor beneficia, la rândul lor, de compensații financiare.

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