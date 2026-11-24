Un accident rutier teribil, produs în Italia în urmă cu aproape nouă ani, s-a încheiat cu despăgubiri de peste 1,75 milioane de euro pentru un tânăr și membrii familiei sale. Victima, care avea doar 16 ani în momentul impactului, a rămas fără brațul și piciorul stâng după ce a fost lovită frontal de un autoturism în timp ce se deplasa cu scuterul. Acum, la vârsta de 24 de ani, acesta va primi aproximativ 1,36 milioane de euro, în timp ce părinții, sora și bunicul vor beneficia, la rândul lor, de compensații financiare.
Hotărârea a fost confirmată de Curtea de Apel din Torino, care a menținut decizia pronunțată anterior de Tribunalul din Cuneo. Judecătorii au stabilit că întreaga vină pentru producerea accidentului îi aparține conducătorului autoturismului implicat în coliziune, potrivit publicației italiene Corriere della Sera.
Câți bani vor primi tânărul și membrii familiei sale
Despăgubirile acordate depășesc în total 1,75 milioane de euro, fără a include dobânzile și cheltuielile de judecată.
Cea mai mare parte a sumei îi revine victimei, care a rămas cu dizabilități grave în urma accidentului. Instanța a stabilit însă că și suferința provocată familiei trebuie compensată financiar.
Sumele stabilite pentru fiecare membru al familiei sunt următoarele:
- Tânărul de 24 de ani: aproximativ 1.360.000 de euro;
- Mama: aproximativ 148.000 de euro;
- Tatăl: aproximativ 115.000 de euro;
- Sora: aproximativ 61.000 de euro;
- Bunicul: aproximativ 36.000 de euro.
Un detaliu care a atras atenția în hotărârea judecătorească este diferența dintre despăgubirile acordate părinților. Mama va încasa cu aproximativ 33.000 de euro mai mult decât tatăl, diferența fiind justificată de instanță prin intensitatea legăturii afective dintre femeie și fiul său.
Accidentul care i-a schimbat viața adolescentului. A rămas fără brațul și piciorul stâng
Tragedia s-a produs în seara zilei de 25 ianuarie 2018, în localitatea Morozzo, din provincia italiană Cuneo.
Adolescentul, identificat în documentele prezentate de presa italiană sub numele fictiv Roberto, se întorcea acasă cu scuterul. În timpul deplasării, un autoturism Ford care venea din direcția opusă a pătruns pe contrasens și l-a izbit frontal.
Forța impactului a fost devastatoare. Băiatul a fost transportat de urgență la spital, în stare critică, iar medicii au fost nevoiți să intervină pentru a-i salva viața.
În urma coliziunii, acesta și-a pierdut imediat piciorul stâng. Ulterior, din cauza gravității leziunilor, medicii au fost obligați să îi amputeze și brațul stâng, la nivelul axilei.
Pe lângă amputări, adolescentul a suferit un traumatism cranian sever, leziuni toracice, o fractură gravă la brațul drept și multiple alte traumatisme.
Asiguratorul a încercat să împartă vina între cei doi șoferi
În timpul procesului, compania de asigurări a susținut că responsabilitatea pentru producerea accidentului ar trebui împărțită în mod egal între conducătorul autoturismului și tânărul aflat pe scuter.
Mai exact, asiguratorul a solicitat stabilirea unei culpe comune, în proporție de 50% pentru fiecare dintre cei implicați.
Judecătorii au respins însă această interpretare. Tribunalul din Cuneo a stabilit că adolescentul circula regulamentar, pe banda sa, cu o viteză adaptată condițiilor de drum și că nu avea posibilitatea să evite coliziunea.
Conform concluziilor instanței, șoferul autoturismului Ford a pătruns pe sensul opus din motive care nu au putut fi stabilite. De asemenea, analiza impactului a indicat că cele două vehicule s-au lovit sub un unghi de cel puțin 20 de grade.
Curtea de Apel din Torino a menținut această concluzie și a confirmat că întreaga răspundere pentru accident îi revine conducătorului autoturismului.
De ce mama va primi mai mulți bani decât tatăl
Un alt aspect important al hotărârii privește despăgubirile acordate părinților. Deși ambii au trecut prin suferința provocată de accidentul grav al fiului lor, instanța nu a stabilit compensații egale.
Mama va primi aproximativ 148.000 de euro, în timp ce tatăl va încasa 115.000 de euro.
Judecătorii au justificat diferența prin particularitățile relației dintre femeie și copil, luând în considerare intensitatea legăturii afective dintre cei doi.
În motivarea deciziei a fost evidențiată „calitatea și intensitatea relației afective” care caracteriza legătura dintre mamă și fiu.
Prin hotărârea confirmată în apel, instanța italiană a menținut atât răspunderea exclusivă a șoferului Ford pentru producerea accidentului, cât și despăgubirile acordate tânărului și rudelor sale. La suma totală urmează să se adauge dobânzile și cheltuielile de judecată.