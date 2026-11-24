Publicat 24 nov. 2026, 18:07 Actualizat 24 nov. 2026, 18:10

Pe o insulă din Grecia, unde nu este neobișnuit ca oamenii să ajungă la vârsta de 100 de ani, un obicei simplu a fost păstrat de generații: consumul zilnic de ceaiuri din plante. Este vorba despre Ikaria, una dintre celebrele „Zone Albastre” ale lumii, recunoscută pentru numărul ridicat de locuitori care ating vârste înaintate. În centrul unei rețete tradiționale se află trei ingrediente accesibile, apreciate pentru compușii vegetali și antioxidanții pe care îi conțin.

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