Pe o insulă din Grecia, unde nu este neobișnuit ca oamenii să ajungă la vârsta de 100 de ani, un obicei simplu a fost păstrat de generații: consumul zilnic de ceaiuri din plante. Este vorba despre Ikaria, una dintre celebrele „Zone Albastre” ale lumii, recunoscută pentru numărul ridicat de locuitori care ating vârste înaintate. În centrul unei rețete tradiționale se află trei ingrediente accesibile, apreciate pentru compușii vegetali și antioxidanții pe care îi conțin.
Care sunt cele trei plante din ceaiul longevității
Insula Ikaria este studiată de multă vreme pentru stilul de viață al localnicilor și pentru longevitatea acestora. Alimentația de inspirație mediteraneeană, activitatea fizică zilnică și relațiile sociale apropiate sunt considerate elemente importante ale acestui mod de viață.
Un alt obicei transmis din generație în generație este prepararea infuziilor din plante culese din natură. Potrivit publicației elvețiene Blick, una dintre combinațiile apreciate de localnici are la bază trei ingrediente:
- Păpădia - conține diferiți compuși vegetali și antioxidanți și este folosită de mult timp în preparatele tradiționale din plante.
- Salvia - este utilizată atât în bucătărie, cât și pentru infuzii, fiind apreciată pentru substanțele sale cu potențial antioxidant.
- Rozmarinul - este cunoscut pentru conținutul de compuși bioactivi, inclusiv antioxidanți, și pentru aroma sa intensă.
În mod tradițional, plantele sunt culese de localnici, lăsate la uscat și păstrate pentru a putea fi utilizate inclusiv în lunile în care nu mai sunt disponibile proaspete.
Amestecul este apreciat pentru varietatea de substanțe naturale pe care le conține. Totuși, specialiștii nu au demonstrat că această combinație poate prelungi viața sau că ar reprezenta secretul longevității locuitorilor din Ikaria.
Cum se prepară acasă ceaiul băut pe insula grecească
Rețeta nu presupune ingrediente costisitoare sau tehnici complicate. Infuzia poate fi pregătită rapid, folosind plante uscate și apă fierbinte.
Pentru o cană de ceai sunt necesare:
- O linguriță din amestecul de păpădie, salvie și rozmarin;
- Aproximativ 250 ml de apă fierbinte.
Mod de preparare:
1. Se pune amestecul de plante într-o cană.
2. Se adaugă apa fierbinte peste ingrediente.
3. Se lasă la infuzat între 5 și 7 minute.
4. Se strecoară lichidul și se consumă cald.
Cei care preferă aromele mai intense pot ajusta proporțiile plantelor, în funcție de gust. Este important însă ca infuzia să fie preparată din ingrediente sigure, destinate consumului alimentar.
Ce alte ceaiuri beau frecvent locuitorii din Ikaria
Pe lângă combinația de păpădie, salvie și rozmarin, tradiția locală include numeroase alte plante folosite pentru prepararea băuturilor calde.
Printre cele mai cunoscute se numără:
- Mușețelul - utilizat în mod tradițional pentru efectul său liniștitor și pentru ameliorarea unor probleme digestive.
- Menta - apreciată pentru aroma răcoritoare și folosită frecvent în cazul disconfortului digestiv.
- Păducelul - întrebuințat tradițional în preparate din plante asociate sănătății cardiovasculare.
- Oregano - o plantă aromatică bogată în compuși antioxidanți, folosită atât în alimentație, cât și sub formă de infuzie.
- Salvia - consumată pentru aroma specifică și conținutul de substanțe bioactive.
Nu doar ceaiul este secretul longevității din Grecia
Deși infuziile din plante ocupă un loc important în obiceiurile localnicilor, cercetătorii nu atribuie speranța de viață ridicată din Ikaria unei singure băuturi.
Stilul de viață al comunității este unul dintre aspectele care atrag atenția specialiștilor. Locuitorii consumă frecvent legume, fructe, leguminoase, verdețuri și alte produse locale, iar mesele sunt construite în jurul principiilor alimentației mediteraneene.
Mișcarea face, de asemenea, parte din rutina zilnică. Mulți localnici merg pe jos, lucrează în grădini sau desfășoară activități în aer liber chiar și la vârste înaintate.
La acestea se adaugă relațiile apropiate dintre membrii comunității, timpul petrecut alături de familie și prieteni și un ritm de viață mai puțin agitat.
Prin urmare, ceaiul din păpădie, salvie și rozmarin poate fi o alternativă aromată pentru cei care apreciază infuziile naturale, însă longevitatea nu poate fi obținută printr-o rețetă miraculoasă. Obiceiurile zilnice, alimentația echilibrată, activitatea fizică și legăturile sociale par să joace un rol mult mai important.