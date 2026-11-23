„Haideți să vă spun ce vor, de fapt, să ascundă în spatele moțiunii simple depuse împotriva mea! În ultimele luni, sistemul de sănătate a fost sacrificat pentru un singur obiectiv: reducerea deficitului bugetar cu orice preț! Au tăiat bani de la urgențe, de la programele naționale de sănătate, de la medicamente și de la personalul medical. Rezultatul? Cea mai gravă criză financiară din sănătate din ultimii zece ani! Atunci prezentau aceste tăieri drept reformele de care România avea nevoie. Astăzi, aceiași oameni mă critică și se declară revoltați de consecințele propriilor decizii. Când m-am întors la Ministerul Sănătății, m-am îngrozit. Am găsit unități de primiri urgențe fără medicamente, programe naționale de tratament blocate și spitale împinse la limita funcționării. Aceasta este realitatea pe care încearcă astăzi să o ascundă! De ce această moțiune tocmai acum? De ce exact când am început controalele, verificările și măsurile pentru transparență? Sunt întrebări la care cei care mă acuză ar trebui să răspundă. Nu m-am întors la Ministerul Sănătății pentru aplauze. M-am întors pentru a rezolva probleme. Și nu voi accepta să mi se atribuie responsabilitatea pentru o criză construită în luni de decizii greșite ale celor care azi mă condamnă politic! Pacienții nu au nicio vină. Medicii nu au nicio vină. Celor care încearcă să câștige capital politic din suferința oamenilor le spun atât: Nu confundați răbdarea mea cu slăbiciunea! Miercuri, în Parlament, voi răspunde tuturor acuzațiilor. Cu documente, argumente și fapte. Nu mă intimidează această moțiune. Nu mă opresc din reforme și nu voi abandona pacienții pentru confortul politic al nimănui. Vom depăși această perioadă. Și vă asigur că o să fie bine!”