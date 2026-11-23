Publicat 23 nov. 2026, 23:48 Actualizat 23 nov. 2026, 23:49

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj ferm înaintea dezbaterii moțiunii simple depuse împotriva sa în Parlament. Oficialul susține că problemele financiare cu care se confruntă sistemul medical au fost provocate de măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare adoptate în ultimele luni și respinge încercarea de a-i atribui responsabilitatea pentru această situație.

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