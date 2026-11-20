Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 17:45

Să spui „nu” nu este întotdeauna ușor, mai ales atunci când nu vrei să dezamăgești familia, prietenii sau colegii. Totuși, un refuz politicos nu presupune justificări interminabile și nici obligația de a găsi soluții în locul celorlalți. Cum poți comunica ferm, dar cu respect, cum stabilești limite sănătoase și, mai ales, cum gestionezi vinovăția care poate apărea chiar și atunci când ai procedat corect?

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