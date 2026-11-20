Publicat 20 nov. 2026, 15:23 Actualizat 20 nov. 2026, 15:25

Un drum lung, câteva ore petrecute la volan și senzația că oboseala poate fi ținută sub control. Pentru mulți conducători auto, pericolul apare exact în momentul în care se așteaptă mai puțin: creierul poate intra involuntar într-o stare de somn pentru câteva secunde, fără ca persoana să realizeze ce s-a întâmplat. Fenomenul poartă numele de microsomn și poate avea consecințe dramatice în trafic. Chiar dacă șoferul are ochii deschiși, capacitatea de a percepe pericolele și de a reacționa poate dispărea temporar.

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