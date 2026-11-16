Te trezești noaptea și nu mai poți adormi? Greșeala banală care îți alungă somnul fără să îți dai seama

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 07:35

Te trezești în miezul nopții, te întorci de pe o parte pe alta și, deși ești obosit, somnul nu mai vine. Este o situație cu care se confruntă multe persoane, însă un gest aparent banal poate face ca adormirea să devină și mai dificilă. Specialiștii atrag atenția asupra unui obicei pe care mulți îl au imediat după ce se trezesc și explică ce ar trebui să facem pentru a ne bucura din nou de un somn odihnitor.

Distribuie articolul