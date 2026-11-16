Te trezești noaptea și nu mai poți adormi? Greșeala banală care îți alungă somnul fără să îți dai seama

Te trezești în miezul nopții, te întorci de pe o parte pe alta și, deși ești obosit, somnul nu mai vine. Este o situație cu care se confruntă multe persoane, însă un gest aparent banal poate face ca adormirea să devină și mai dificilă. Specialiștii atrag atenția asupra unui obicei pe care mulți îl au imediat după ce se trezesc și explică ce ar trebui să facem pentru a ne bucura din nou de un somn odihnitor.
Greșeala pe care o faci atunci când te trezești în timpul nopții
Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când se trezesc în timpul nopții este să pună imediat mâna pe telefon. Fie că vor doar să vadă cât este ceasul, să verifice notificările sau să petreacă câteva minute pe rețelele sociale, acest gest poate transforma o trezire de scurtă durată într-o perioadă lungă în care nu mai reușesc să adoarmă.
Specialiștii în medicina somnului explică faptul că până și simpla verificare a orei poate crește nivelul de stres. Când vezi că mai ai doar câteva ore până trebuie să te ridici din pat, începi să calculezi cât timp mai poți dormi și te îngrijorezi că nu vei fi suficient de odihnit dimineața. În loc să te relaxezi, mintea devine tot mai activă, iar presiunea de a adormi poate avea exact efectul opus.
În plus, lumina emisă de ecranul telefonului poate afecta ritmul biologic al organismului, mai ales în timpul nopții. Lumina albastră poate influența producția de melatonină, hormonul care contribuie la reglarea somnului. La aceasta se adaugă și conținutul pe care îl urmărești pe telefon, care poate stimula creierul și îngreuna revenirea la starea de relaxare, conform Blic.
Ce trebuie să faci dacă te trezești noaptea și nu mai poți adormi
Primul lucru pe care îl recomandă specialiștii este să rămâi în pat pentru câteva minute și să încerci să te relaxezi, fără să te uiți la ceas sau la telefon. Respiră liniștit și lasă organismul să revină în mod natural la starea de somnolență. Este important să nu te concentrezi asupra faptului că trebuie să adormi cât mai repede, deoarece această preocupare poate accentua starea de agitație.
Dacă simți că au trecut aproximativ 15-20 de minute și somnul nu revine, este recomandat să te ridici din pat și să mergi într-un loc liniștit din casă. Alege o activitate relaxantă, care nu solicită prea mult creierul, cum ar fi citirea câtorva pagini dintr-o carte, la o lumină slabă. Evită televizorul, telefonul și luminile puternice, chiar dacă ai impresia că acestea te-ar putea ajuta să îți distragi atenția.
Întoarce-te în pat abia atunci când simți că ți se face din nou somn. Astfel, eviți să petreci perioade lungi de timp treaz în pat, asociind treptat acest loc cu frustrarea și dificultatea de a adormi, în loc să îl asociezi cu odihna.
Ce obiceiuri de seară te pot ajuta să dormi mai bine
Pentru a reduce riscul trezirilor nocturne, este important să acorzi atenție și activităților pe care le faci înainte de culcare. Un program regulat de somn, evitarea meselor copioase seara și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor pot contribui la îmbunătățirea calității odihnei.
O baie caldă înainte de culcare sau citirea unei cărți pot face parte dintr-o rutină relaxantă, care pregătește organismul pentru somn. De asemenea, specialiștii recomandă să păstrezi telefonul cât mai departe de pat, astfel încât să nu fii tentat să îl verifici dacă te trezești în timpul nopții.
Un dormitor liniștit, întunecat și cu o temperatură confortabilă, alături de câteva obiceiuri pentru un somn odihnitor, poate face diferența între o noapte agitată și una în care organismul reușește să se odihnească suficient.
Când trezirile nocturne ar trebui să te trimită la medic
Trezirile ocazionale în timpul nopții nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare. Însă, atunci când acestea devin frecvente, persistă o perioadă îndelungată și îți afectează capacitatea de concentrare, starea de spirit sau activitatea de zi cu zi, este recomandat să discuți cu un medic.
Problemele persistente de somn pot avea cauze diferite, iar schimbarea obiceiurilor de seară nu este întotdeauna suficientă pentru a le rezolva. Un specialist poate identifica factorii care contribuie la apariția trezirilor nocturne și poate recomanda măsurile potrivite pentru îmbunătățirea calității somnului.