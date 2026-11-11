Imagini virale din India: mii de oameni stau la coadă pentru a-i pupa picioarele unui guru care stă într-o cabină de sticlă cu aer condiționat

Publicat 11 nov. 2026, 10:41 Actualizat 11 nov. 2026, 10:44

Scene desprinse parcă dintr-un film au devenit virale pe rețelele sociale în India. Este vorba despre mii de oameni care stau la cozi uriașe pentru a-i atinge și săruta picioarele unui controversat lider spiritual, în timp ce acesta stă relaxat într-o cabină de sticlă cu aer condiționat, ferit de căldura infernală de afară.

Distribuie articolul