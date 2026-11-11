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Lifestyle· 1 min citire

Imagini virale din India: mii de oameni stau la coadă pentru a-i pupa picioarele unui guru care stă într-o cabină de sticlă cu aer condiționat

Guru Sant Rampal (capturi X)

Guru Sant Rampal (capturi X)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 10:41
Actualizat11 nov. 2026, 10:44

Scene desprinse parcă dintr-un film au devenit virale pe rețelele sociale în India. Este vorba despre mii de oameni care stau la cozi uriașe pentru a-i atinge și săruta picioarele unui controversat lider spiritual, în timp ce acesta stă relaxat într-o cabină de sticlă cu aer condiționat, ferit de căldura infernală de afară.

În imaginile care au stârnit controverse la nivel internațional, adepții se apropie pe rând de o construcție din sticlă în care se află guru-ul indian. Fără să intre în spațiul respectiv, oamenii întind mâinile pentru a-i atinge picioarele sau se apleacă pentru a le săruta, considerând gestul o formă de binecuvântare și respect spiritual, scrie Indulge Express.

Clipurile au devenit rapid virale, mulți internauți fiind șocați de contrastul dintre confortul de care beneficiază liderul spiritual și disconfortul celor care așteaptă la rând, într-o căldură infernală, pentru câteva secunde de contact.

Sant Rampal Ji Maharaj conduce Satlok Ashram și are un număr impresionant de adepți în India. Fost inginer de profesie, el a devenit lider religios în anii '90 și susține o doctrină centrată pe venerarea lui Kabir. Numele său a fost însă asociat și cu numeroase controverse de-a lungul timpului, inclusiv cu confruntările violente de la ashramul său din 2014, care au atras atenția autorităților și a presei internaționale.

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