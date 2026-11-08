Realitatea.NET
Lifestyle· 1 min citire

Pescobar și Lavinia au făcut nuntă și botez în aceeași zi. Petrecere de pomină la un complex de lux - VIDEO

Paul Nicolau "Pescobar" și soția sa Lavinia (foto: Taverna Racilor)

Paul Nicolau "Pescobar" și soția sa Lavinia (foto: Taverna Racilor)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 nov. 2026, 11:22
SursăRealitatea.net realitatea plus

Petrecere de pomină noaptea trecută la un complex de lux din Tunari. Paul Nicolau cunoscut drept Pescobar s-a căsătorit și a făcut și botezul copilului în aceeași zi. Afaceristul și Lavinia și-au unit destinele la o biserică din Capitală. Mireasa a atras toate privirile într-o rochie creată de o celebră casă de modă.


Cei doi au organizat ceremonia la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din București, alături de familie și apropiați.

Apoi au petrecut alături de sute de invitați la un local de lux de lângă Capitală. Nume mari din showbizul românesc au dansat alături de Pescobar și Lavinia.



Mireasa a purtat o rochie albă, din dantelă, cu volane, și un guler înalt creată de o casă de modă de lux. În timp ce mirele a avut un costum negru cu o cămașă albă simplă.

Odată cu nunta, Pescbar și Lavinia au făcut și botezul copilului lor.

Totul s-a întâmplat la aproape trei săptămâni de când afaceristul a anunțat că aleasa inimii sale a acceptat să se mărite cu el. Pescobar s-a lăudat pe TikTok cu inelul de logodnă despre care a spus că a costat aproape 20.000 de euro.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe