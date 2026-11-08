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Lifestyle· 1 min citire
Pescobar și Lavinia au făcut nuntă și botez în aceeași zi. Petrecere de pomină la un complex de lux - VIDEO
Paul Nicolau "Pescobar" și soția sa Lavinia (foto: Taverna Racilor)
Publicat8 nov. 2026, 11:22
SursăRealitatea.net realitatea plus
Petrecere de pomină noaptea trecută la un complex de lux din Tunari. Paul Nicolau cunoscut drept Pescobar s-a căsătorit și a făcut și botezul copilului în aceeași zi. Afaceristul și Lavinia și-au unit destinele la o biserică din Capitală. Mireasa a atras toate privirile într-o rochie creată de o celebră casă de modă.
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