Pescobar și Lavinia au făcut nuntă și botez în aceeași zi. Petrecere de pomină la un complex de lux - VIDEO

Publicat 8 nov. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Petrecere de pomină noaptea trecută la un complex de lux din Tunari. Paul Nicolau cunoscut drept Pescobar s-a căsătorit și a făcut și botezul copilului în aceeași zi. Afaceristul și Lavinia și-au unit destinele la o biserică din Capitală. Mireasa a atras toate privirile într-o rochie creată de o celebră casă de modă.

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