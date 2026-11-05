De ce operațiile la ficat și pancreas sunt foarte complexe

Publicat 5 nov. 2026, 13:31 Actualizat 5 nov. 2026, 14:47

Afecțiunile ficatului, căilor biliare și pancreasului pot necesita intervenții chirurgicale de mare complexitate, în special în cazul tumorilor sau al unor leziuni extinse. În funcție de diagnostic, tratamentul poate presupune îndepărtarea unei porțiuni din ficat sau pancreas, reconstrucția căilor biliare ori alte proceduri complexe. Aceste operații necesită o precizie deosebită, din cauza anatomiei regiunii, a apropierii de vase de sânge importante și a rolului esențial pe care aceste organe îl au în funcționarea organismului.

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