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Medici care fac minuni· 1 min citire

De ce operațiile la ficat și pancreas sunt foarte complexe

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 nov. 2026, 13:31
Actualizat5 nov. 2026, 14:47

Afecțiunile ficatului, căilor biliare și pancreasului pot necesita intervenții chirurgicale de mare complexitate, în special în cazul tumorilor sau al unor leziuni extinse. În funcție de diagnostic, tratamentul poate presupune îndepărtarea unei porțiuni din ficat sau pancreas, reconstrucția căilor biliare ori alte proceduri complexe. Aceste operații necesită o precizie deosebită, din cauza anatomiei regiunii, a apropierii de vase de sânge importante și a rolului esențial pe care aceste organe îl au în funcționarea organismului.

Succesul intervențiilor de chirurgie hepatică, dar și al operațiilor pancreatice sau biliare, depinde atât de experiența echipei chirurgicale, cât și de evaluarea preoperatorie și îngrijirea postoperatorie. Colaborarea dintre chirurgi, gastroenterologi, radiologi intervenționali și specialiști în anestezie și terapie intensivă permite planificarea atentă a tratamentului, reducerea riscurilor și asigurarea îngrijirilor necesare pentru recuperarea pacientului.

Aflați mai mult despre chirurgia hepato-bilio-pancreatică, indicațiile și particularitățile acestor intervenții de la Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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