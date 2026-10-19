O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate

Uneori, durerea severă resimțită la unul sau la ambele picioare poate fi cauzată de o afecțiune a coloanei vertebrale sau a structurilor nervoase din canalul spinal. Așa s-a întâmplat și în cazul Corinei, în vârstă de 48 de ani, care a început să se confrunte brusc cu dureri puternice la piciorul drept. S-a programat la medic, care i-a recomandat un examen RMN. Rezultatul investigației a evidențiat o tumoră spinală în regiunea lombară L1–L2.
Îngrijorată de diagnosticul primit, Corina a mers de urgență la spital. Medicul i-a recomandat tratament chirurgical, dar, pentru că era final de an, i-a spus să revină după sărbători în vederea programării operației, pentru că până atunci locurile erau ocupate. În aceste condiții, la recomandarea unei cunoștințe, Corina s-a programat, chiar în ajunul Anului Nou, la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR.
Aici, pacienta a repetat examenul RMN, de această dată cu substanță de contrast, iar investigația a evidențiat prezența unei tumori intradurale cu diametrul de 3 cm. Formațiunea comprima partea superioară a cozii de cal, ceea ce explica durerea severă resimțită de Corina. Natura exactă a tumorii, inclusiv caracterul benign sau malign, urma să fie stabilită prin examen histopatologic.
Astfel, la scurt timp de la consultație, Dr. Dan Benția a programat-o pe Corina pentru operație, la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul a realizat intervenția prin abord lombar posterior, cu ajutorul microscopului operator. Tratamentul chirurgical a constat în îndepărtarea completă a tumorii, prin disecție atentă de la nivelul rădăcinilor nervoase, pentru protejarea structurilor neurologice din zona afectată.
Intervenția, care a durat șase ore, a fost una deosebit de migăloasă. Lezarea rădăcinilor nervoase de la nivelul cozii de cal poate avea consecințe importante, precum slăbiciune la nivelul membrelor inferioare, tulburări de sensibilitate și afectarea controlului vezicii urinare sau intestinal.
Operația s-a finalizat fără probleme, iar Corina a avut o evoluție favorabilă. În dimineața următoare operației a putut face câțiva pași, fără durere, mai întâi sprijinită, apoi singură. Pentru o recuperare optimă, a început un program personalizat de kinetoterapie, la recomandarea medicului.
Pacienta a fost externată după doar trei zile de la intervenție, într-o stare bună: nu mai avea dureri, putea merge și se putea odihni. Corina îi este recunoscătoare medicului Dan Benția, se declară mulțumită de cum au decurs lucrurile și recomandă tuturor Spitalul Clinic SANADOR.
Examenul histopatologic efectuat pe tumora îndepărtată a arătat că formațiunea era benignă, fiind vorba despre un schwannom, o tumoră care se dezvoltă din celulele Schwann ale tecii nervoase.
La SANADOR, pacienții au acces la evaluare medicală completă, realizată prin consultații de neurochirurgie și investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla, pentru stabilirea diagnosticului corect. Atunci când există indicație pentru o intervenție de chirurgie spinală, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR inclusiv prin abord microinvaziv, atunci când există această posibilitate. Intervențiile chirurgicale sunt realizate în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu ajutorul unor echipamente performante, precum microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900, și cu sprijinul specialiștilor Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.