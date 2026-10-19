O durere puternică de picior a dus la descoperirea unei probleme neașteptate

Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 oct. 2026, 07:35

Uneori, durerea severă resimțită la unul sau la ambele picioare poate fi cauzată de o afecțiune a coloanei vertebrale sau a structurilor nervoase din canalul spinal. Așa s-a întâmplat și în cazul Corinei, în vârstă de 48 de ani, care a început să se confrunte brusc cu dureri puternice la piciorul drept. S-a programat la medic, care i-a recomandat un examen RMN. Rezultatul investigației a evidențiat o tumoră spinală în regiunea lombară L1–L2.

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