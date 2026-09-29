Unde te adresezi când ai o problemă la inimă

Oboseala excesivă la eforturi mici, durerile în piept, resimțite ca senzații de apăsare sau strângere, ori scurtarea respirației sunt manifestări care ar putea indica o afecțiune cardiacă. Pentru a afla cauza simptomelor persistente sau recurente și pentru a primi tratamentul necesar, este recomandat un consult cardiologic, în timp ce durerea toracică intensă sau apărută brusc, mai ales dacă este însoțită de dificultăți de respirație, necesită evaluare medicală de urgență.
În prezent, pentru bolile cardiovasculare există numeroase posibilități de tratament, atât medicamentos, cât și intervențional sau chirurgical. Strategia terapeutică trebuie aleasă în funcție de particularitățile fiecărui caz, astfel încât să fie cât mai adecvată nevoilor pacientului.
Pentru a beneficia de metode de tratament potrivite particularităților lor, pacienții cu boli cardiovasculare complexe se pot adresa unui centru cu experiență în evaluarea și tratamentul acestor afecțiuni. Aici, aceștia au acces la o abordare multidisciplinară, integrată și adaptată nevoilor individuale, asigurată de Echipa inimii.
În funcție de specificul fiecărui caz, Echipa inimii poate include cardiologi, specialiști în cardiologie intervențională, medici cu experiență în chirurgie cardiovasculară, medici de terapie intensivă cardiacă, specialiști în radiologie și imagistică medicală avansată, dar și medici din alte specialități, care se reunesc pentru a discuta și a stabili împreună tipul de tratament necesar.
Ulterior, colaborarea Echipei inimii continuă și în realizarea tratamentului, atunci când este indicat. În prezent, există proceduri vasculare hibride, care îmbină metode intervenționale cu tehnici chirurgicale, pentru a rezolva o anumită afecțiune. De asemenea, procedurile cardiace structurale și unele tratamente endovasculare sunt realizate de echipe multidisciplinare, a căror componență este stabilită în funcție de tipul procedurii și de particularitățile pacientului.
La Centrul de Excelență și de Training în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces, în funcție de indicație, la intervenții chirurgicale minim invazive, realizate prin minitoracotomie sau tehnici endoscopice, precum și la proceduri endovasculare, unele dintre acestea reprezentând premiere naționale.
Intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator complet digitalizat, iar tratamentele intervenționale sunt realizate în Laboratorul de Cateterism sau în sala hibridă a blocului operator. De asemenea, pacienții pot beneficia și de proceduri avansate de diagnostic cardiovascular, precum coronarografie sau arteriografie.
Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare severe, inclusiv cu unele urgențe cardiovasculare, pot fi monitorizați și tratați în USTACC – Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici, iar cazurile care necesită suport avansat sunt gestionate în Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă.
În cazul afecțiunilor cardiovasculare complexe, este important ca pacientul să beneficieze de o abordare medicală centrată pe nevoile sale, cu acces la metode adecvate de diagnostic și tratament.