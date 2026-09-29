Unde te adresezi când ai o problemă la inimă

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 09:29

Oboseala excesivă la eforturi mici, durerile în piept, resimțite ca senzații de apăsare sau strângere, ori scurtarea respirației sunt manifestări care ar putea indica o afecțiune cardiacă. Pentru a afla cauza simptomelor persistente sau recurente și pentru a primi tratamentul necesar, este recomandat un consult cardiologic, în timp ce durerea toracică intensă sau apărută brusc, mai ales dacă este însoțită de dificultăți de respirație, necesită evaluare medicală de urgență.

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