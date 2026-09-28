Ulei CBD pentru anxietate: ce spun studiile despre efectele asupra simptomelor

Publicat 28 sept. 2026, 15:08 Actualizat 29 sept. 2026, 09:43

Anxietatea este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală la nivel global, afectând milioane de oameni sub diverse forme, de la atacuri de panică și fobie socială, până la tulburare de anxietate generalizată (TAG). În căutarea unor alternative naturale sau complementare la medicația anxiolitică convențională, canabidiolul (CBD) a atras o atenție considerabilă din partea comunității științifice. Spre deosebire de tetrahidrocanabinol (THC), principalul compus psihoactiv din planta de cannabis, CBD-ul nu produce efecte de intoxicație („high”), dar prezintă proprietăți farmacologice promițătoare în modularea răspunsului la stres și în reducerea stărilor de anxietate.

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