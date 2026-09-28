Rețea de droguri destructurată în Bacău. Șase persoane au fost arestate: sute de doze și bani, ridicate de anchetatori

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacău, cercetează șase persoane în două cauze penale, pentru trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive. În cazul uneia dintre persoanele cercetate este reținută și infracțiunea de deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept. Potrivit unui comunicat transmis luni de reprezentanții Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitatea organizată și Terorism (DIICOT), cele două dosare vizează activități de procurare și comercializare de droguri de mare risc și produse psihoactive în municipiul Bacău, în perioada martie-septembrie 2026.
Patru persoane ar fi vândut droguri și substanțe psihoactive în Bacău
În primul dosar, anchetatorii susțin că patru persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 47 de ani, ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat, în municipiul Bacău, diferite cantități de droguri de mare risc și produse psihoactive din categoria stupefiantelor sintetice.
„Din probatoriul administrat în cadrul primului dosar penal a rezultat faptul că, în intervalul martie - septembrie 2026, patru persoane, cu vârste între 35 și 47 de ani, ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în municipiul Bacău, diferite cantități de droguri de mare risc și produse psihoactive din categoria stupefiantelor sintetice (ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA, ADB-4en-PINACA și 5 F-MDMB-PINACA), cu sume între 100 și 300 de lei”, se arată în comunicatul DIICOT.
Alte două persoane, cercetate într-un al doilea dosar
În cel de-al doilea dosar penal, anchetatorii au stabilit că alte două persoane, în vârstă de 21 și 22 de ani, membre ale aceleiași familii, ar fi procurat și comercializat același tip de substanțe, în perioada aprilie-septembrie 2026, tot în municipiul Bacău.
„De asemenea, cercetările efectuate, în cadrul celui de al doilea dosar penal, au arătat că, alte două persoane, cu vârste de 21 și 22 de ani, membre ale aceleași familii, în perioada aprilie - septembrie 2026, ar fi procurat și comercializat același tip de substanțe, tot în municipiul Bacău”, transmi reprezentanții DIICOT.
Droguri/ Foto: DIICOT
Peste 230 de doze de substanțe psihoactive, găsite la percheziții
Pe parcursul urmăririi penale, anchetatorii au indisponibilizat mai multe cantități de droguri de mare risc și produse psihoactive despre care susțin că ar fi fost tranzacționate de persoanele cercetate. Totodată, au fost efectuate percheziții domiciliare.
„În urma celor 8 percheziții domiciliare, efectuate la data de 25 septembrie 2026, au fost descoperite și ridicate peste 230 de doze de ADB-BUTINACA și 5 F-MDMB-PINACA, ambalate și pregătite pentru vânzare, o pungă conținând substanță vegetală impregnată cu 5F-MDMB-PINACA, grindere, obiecte purtând urme de substanță, aproximativ 30.000 de lei, 5.000 de USD, diverse sume în euro și lire sterline, precum și alte mijloace de probă”, precizează reprezentanții DIICOT.
Anchetatorii au dispus și instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux.
Ce măsuri au luat polițiștii
La data de 25 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor șase persoane cercetate. Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău au dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Bacău – Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Bacău și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.