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Social· 1 min citire
Lucrările de dragaj, oprite la Cernavodă. Reactoarele rămân închise: cât de mult a scăzut Dunărea?
Nivel Dunăre/ Profimedia
Publicat28 sept. 2026, 13:27
SursăRealitatea PLUS
Autoritățile nu au niciun plan pentru a crește nivelul Dunării și a reporni centrala nucleară de la Cernavodă. Niciun utilaj nu mai lucrează la dragarea fluviului, chiar dacă România se află într-o criză uriașă de energie.
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