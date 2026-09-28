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Lucrările de dragaj, oprite la Cernavodă. Reactoarele rămân închise: cât de mult a scăzut Dunărea?

Nivel Dunăre/ Profimedia

Nivel Dunăre/ Profimedia

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 13:27
SursăRealitatea PLUS

Autoritățile nu au niciun plan pentru a crește nivelul Dunării și a reporni centrala nucleară de la Cernavodă. Niciun utilaj nu mai lucrează la dragarea fluviului, chiar dacă România se află într-o criză uriașă de energie.

Dunărea bate record după record, iar lucrările de dragaj au fost oprite într-o perioadă în care fluviul a ajuns la cote minime. Nivelul apei a coborât până la minus 255 de centimetri, cu aproximativ 40 de centimetri sub nivelul înregistrat în luna august.

În zona în care se desfășurau lucrările nu mai operează în prezent niciun utilaj, iar pentru oprirea operațiunilor nu există, până acum, explicații oficiale.

Situația este cu atât mai gravă cu cât cele două reactoare de la Cernavodă sunt în continuare oprite, după ce nivelul scăzut al Dunării a creat probleme în ceea ce privește asigurarea apei necesare sistemelor de răcire.

Termenul anunțat pentru repornirea reactoarelor este mijlocul lunii octombrie, însă reluarea activității depinde de evoluția debitului Dunării și de condițiile tehnice necesare pentru funcționarea în siguranță.

Până atunci, scăderea nivelului fluviului rămâne o problemă pentru zona Cernavodă, iar oprirea lucrărilor de dragaj ridică semne de întrebare, în contextul în care Dunărea se află la unele dintre cele mai scăzute cote înregistrate în ultimii ani.

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