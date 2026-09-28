Lucrările de dragaj, oprite la Cernavodă. Reactoarele rămân închise: cât de mult a scăzut Dunărea?

Publicat 28 sept. 2026, 13:27 Sursă Realitatea PLUS

Autoritățile nu au niciun plan pentru a crește nivelul Dunării și a reporni centrala nucleară de la Cernavodă. Niciun utilaj nu mai lucrează la dragarea fluviului, chiar dacă România se află într-o criză uriașă de energie.

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