Demolarea blocului din Rahova începe pe 5 octombrie. Imagini impresionante din interior: pereții de la etajele 6-8 sunt dislocați - VIDEO

Publicat 28 sept. 2026, 11:17 Actualizat 28 sept. 2026, 11:18

Demolarea blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025 va începe pe 5 octombrie, potrivit Primăriei Capitalei. Imaginile din interiorul imobilului, publicate de autorități, arată amploarea distrugerilor: pereții de la etajele 6-8 sunt dislocați, iar muncitorii au reușit până acum să monteze stâlpii de susținere doar până la etajul 5.

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