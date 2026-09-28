Demolarea blocului din Rahova începe pe 5 octombrie. Imagini impresionante din interior: pereții de la etajele 6-8 sunt dislocați - VIDEO

Demolarea blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025 va începe pe 5 octombrie, potrivit Primăriei Capitalei. Imaginile din interiorul imobilului, publicate de autorități, arată amploarea distrugerilor: pereții de la etajele 6-8 sunt dislocați, iar muncitorii au reușit până acum să monteze stâlpii de susținere doar până la etajul 5.
Lucrările la imobil continuă, iar constructorul pregătește o nouă soluție tehnică, adaptată special pentru zona afectată. Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, aceasta este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în apartamente și să-și recupereze bunurile de strictă necesitate.
La etajele 6, 7 și 8 sunt mai mulți pereți dislocați, astfel că, în acest moment, intervenția la nivelurile superioare nu se poate face în condiții de siguranță.
Demolarea blocului, pregătită printr-o intervenție specială
În paralel, pe parcursul acestei săptămâni vor fi montate macaraua, foarfeca și un zid cu plasă de protecție, cu o înălțime de 30 de metri, în dreptul liceului.
Potrivit Primăriei Capitalei, demolarea blocului din Rahova este programată să înceapă în 5 octombrie.
„Este o intervenție în premieră în România! Mulțumim Apolodor pentru profesionalism!”, a transmis Primăria Capitalei într-un mesaj postat pe Facebook. Mesajul este însoțit de imagini impresionante filmate în interiorul blocului afectat de explozie.
Ce s-a întâmplat după explozia din Rahova
Explozia care a afectat grav blocul din Rahova s-a produs la 17 octombrie 2025, iar în urma deflagrației au murit trei persoane și alte 15 au fost rănite. În plus, zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii au fost evacuați.
La aproape un an de la incident, imobilul a intrat în etapa de punere în siguranță. Înaintea începerii lucrărilor, au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări aflate în apropierea zonei afectate. Evaluarea a fost finalizată la 9 septembrie, iar specialiștii au analizat ulterior un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.
Lucrările au început prin montarea unor stâlpi temporari de susținere, iar muncitorii care intră în imobil sunt echipați cu camere video corporale. Intervențiile sunt realizate în prezența organelor de cercetare penală, în contextul anchetei privind circumstanțele în care s-a produs explozia.
În cazul scării grav afectate de deflagrație, obiectivul lucrărilor de punere în siguranță este și acela de a permite, ulterior, accesul proprietarilor pentru recuperarea bunurilor personale.