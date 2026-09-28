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MApN trimite o echipă în Tulcea, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României duminică seara

Dronă/Profimedia

Dronă/Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 sept. 2026, 08:13
Actualizat28 sept. 2026, 08:15

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale (MApN) se va deplasa luni dimineață în județul Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat, duminică seara, o dronă care a intrat în spațiul aerian al României în zona Ceatalchioi, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit MApN, drona s-a deplasat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în proximitatea localității Somova.

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale (MApN) se va deplasa luni dimineață în zonă pentru efectuarea cercetărilor, au transmis, luni dimineață, reprezentanții instituției.

Două aeronave F-16 au decolat de la Borcea

În seara de duminică, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea.

Mesaj RO-ALERT transmis în județul Tulcea: ce avertisment au primit oamenii?

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

La ora 20:35, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT.

Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței. Semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în proximitatea localității Somova.

Alerta aeriană a încetat la ora 22:05.

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