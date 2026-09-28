MApN trimite o echipă în Tulcea, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României duminică seara

Publicat 28 sept. 2026, 08:13 Actualizat 28 sept. 2026, 08:15

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale (MApN) se va deplasa luni dimineață în județul Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar a detectat, duminică seara, o dronă care a intrat în spațiul aerian al României în zona Ceatalchioi, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit MApN, drona s-a deplasat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute, în proximitatea localității Somova.

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