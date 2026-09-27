România trece la ora de iarnă pe 25 octombrie 2026. UE analizează din nou renunțarea la schimbarea ceasurilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 15:10

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Mai exact, la ora 04:00, acele ceasului se vor întoarce la ora 03:00. Noaptea va fi astfel mai lungă cu 60 de minute, iar România va reveni la ora standard.

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