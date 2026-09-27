România trece la ora de iarnă pe 25 octombrie 2026. UE analizează din nou renunțarea la schimbarea ceasurilor

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Mai exact, la ora 04:00, acele ceasului se vor întoarce la ora 03:00. Noaptea va fi astfel mai lungă cu 60 de minute, iar România va reveni la ora standard.
Regula rămâne valabilă și în acest an, chiar dacă la nivelul Uniunii Europene se discută de mai mult timp despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Parlamentul European a susținut încă din 2019 eliminarea acestei practici, însă procesul legislativ nu a fost finalizat. Până la o eventuală modificare a regulilor europene, ceasurile continuă să fie schimbate de două ori pe an.
Data este deja stabilită, iar cei care vor să știe exact când trece România la ora de iarnă în 2026 trebuie să rețină ultima duminică din luna octombrie. Schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe 25 octombrie. Ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce înseamnă că noaptea respectivă va avea o oră în plus. România revine astfel la timpul standard folosit în perioada rece a anului. Sistemul actual prevede trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie. Următoarea schimbare după cea din această toamnă va avea loc în primăvara anului 2027.
De ce continuăm să schimbăm ora
Comisia Europeană a propus încă din 2018 renunțarea la schimbarea sezonieră a ceasurilor, iar Parlamentul European a susținut această direcție în martie 2019. La acel moment, ideea era ca schimbarea orei să fie eliminată începând din 2021. Pentru ca noile reguli să intre însă în vigoare, era nevoie și de acordul statelor membre reunite în Consiliul Uniunii Europene. O poziție comună nu a fost stabilită, iar discuțiile au rămas blocate. Din acest motiv, vechea regulă continuă să fie aplicată și în prezent. Statele Uniunii Europene trec în continuare la ora de vară primăvara și revin la ora standard toamna.
Subiectul a revenit pe masa Uniunii Europene
Discuțiile au fost reluate în ultimii ani, iar în 2025 președinția poloneză a Consiliului UE a prezentat inclusiv ideea unui test de doi ani în care ora de vară să fie păstrată permanent în întreaga Uniune. Propunerea a fost analizată la nivelul unui grup de lucru, însă reprezentanții statelor membre au cerut mai multe date înainte de o eventuală decizie. Ca urmare, Comisia Europeană a anunțat realizarea unei noi analize privind efectele renunțării la schimbarea sezonieră a orei.
Studiul a fost lansat oficial în februarie 2026 și este realizat pentru Comisia Europeană de un consorțiu format din Ecorys, Capgemini, Stratec și CE Delft. Scopul este de a vedea ce s-ar întâmpla dacă statele ar renunța la modificarea ceasurilor de două ori pe an. Rezultatele sunt așteptate până la sfârșitul anului 2026.
Ce variante sunt analizate
Studiul nu urmărește o singură variantă, ci mai multe scenarii care ar putea fi aplicate în statele Uniunii Europene. Este analizată atât posibilitatea păstrării permanente a orei de vară, cât și cea a menținerii orei standard pe tot parcursul anului. Cercetătorii iau în calcul și situația în care toate statele ar alege aceeași soluție, dar și varianta în care unele țări ar lua decizii diferite. O astfel de situație ar putea crea noi diferențe de oră între state vecine, motiv pentru care sunt analizate și efectele asupra circulației și activităților dintre țări.
Studiul urmărește impactul asupra economiei, transporturilor, energiei, sănătății publice și funcționării pieței interne. Sunt evaluate și posibilele efecte sociale și de mediu ale unei schimbări permanente a sistemului actual.
Zece scenarii sunt luate în calcul
Prima etapă a studiului s-a desfășurat între februarie și aprilie 2026 și a inclus consultări cu autoritățile statelor membre. În această perioadă au fost trimise chestionare, au avut loc interviuri și a fost organizat un atelier de lucru. În urma acestor discuții au fost stabilite zece scenarii care urmează să fie analizate mai departe.
Etapa următoare urmărește strângerea de date de la autorități, dar și de la organizații și reprezentanți ai domeniilor care ar putea fi afectați. Informațiile vor fi folosite pentru a compara efectele fiecărei variante și pentru a vedea ce probleme ar putea apărea în practică. Până când studiul va fi finalizat și statele membre vor ajunge la o poziție comună, România va continua să respecte actualul calendar al schimbării orei.