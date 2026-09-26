Posibil fragment de dronă, descoperit pe stabilopozi la Agigea. Ce se știe despre obiect

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 09:40

Un obiect suspect, care ar putea proveni de la o dronă, a fost observat sâmbătă dimineață, 26 septembrie, pe stabilopozii din zona Agigea, județul Constanța. Identitatea fragmentului și eventualul pericol pe care îl prezintă nu sunt, deocamdată, confirmate oficial.

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