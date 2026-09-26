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Posibil fragment de dronă, descoperit pe stabilopozi la Agigea. Ce se știe despre obiect

Dronă în Agigea

Dronă în Agigea

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 09:40

Un obiect suspect, care ar putea proveni de la o dronă, a fost observat sâmbătă dimineață, 26 septembrie, pe stabilopozii din zona Agigea, județul Constanța. Identitatea fragmentului și eventualul pericol pe care îl prezintă nu sunt, deocamdată, confirmate oficial.

Obiectul ar fi fost adus de valuri

Potrivit Ziua Constanța, obiectul ar semăna cu o aripă de dronă ajunsă la țărm odată cu valurile.

Acesta nu pare să aibă încărcătură explozivă, însă o astfel de concluzie poate fi stabilită doar în urma verificărilor de specialitate.

Descoperiri similare pe litoral

Nu este primul obiect de acest fel semnalat în județul Constanța. În septembrie, specialiștii au intervenit pentru verificarea și neutralizarea unor resturi de dronă descoperite inclusiv în Marea Neagră.

În alte cazuri din Constanța și Tulcea, autoritățile au identificat fragmente care aveau încărcătură explozivă.

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