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Posibil fragment de dronă, descoperit pe stabilopozi la Agigea. Ce se știe despre obiect
Dronă în Agigea
Un obiect suspect, care ar putea proveni de la o dronă, a fost observat sâmbătă dimineață, 26 septembrie, pe stabilopozii din zona Agigea, județul Constanța. Identitatea fragmentului și eventualul pericol pe care îl prezintă nu sunt, deocamdată, confirmate oficial.
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