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Social· 2 min citire
Radu Miruță, blocat în trafic pe Valea Oltului: „Am stat peste o oră în coadă”. Ca orice ministru, a rezolvat situația din telefon
Radu Miruta (foto colaj FB)
Drumul dintre București și Târgu Jiu l-a prins în capcană și pe ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță. Ca și miile de șoferi care îndură zilnic blocajele de pe Valea Oltului, Miruță a stat peste o oră în coloană. Diferența a fost că, spre deosebire de sutele de șoferi care se confruntă cu astfel de situații și nu au ce face, Miruță a pus mâna pe telefon și i-a băgat în ședință pe șefii Companiei de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR).
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