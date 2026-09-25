Radu Miruță, blocat în trafic pe Valea Oltului: „Am stat peste o oră în coadă”. Ca orice ministru, a rezolvat situația din telefon

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 21:49

Drumul dintre București și Târgu Jiu l-a prins în capcană și pe ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță. Ca și miile de șoferi care îndură zilnic blocajele de pe Valea Oltului, Miruță a stat peste o oră în coloană. Diferența a fost că, spre deosebire de sutele de șoferi care se confruntă cu astfel de situații și nu au ce face, Miruță a pus mâna pe telefon și i-a băgat în ședință pe șefii Companiei de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR).

Distribuie articolul