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Radu Miruță, blocat în trafic pe Valea Oltului: „Am stat peste o oră în coadă”. Ca orice ministru, a rezolvat situația din telefon

Radu Miruta (foto colaj FB)

Radu Miruta (foto colaj FB)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 21:49

Drumul dintre București și Târgu Jiu l-a prins în capcană și pe ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță. Ca și miile de șoferi care îndură zilnic blocajele de pe Valea Oltului, Miruță a stat peste o oră în coloană. Diferența a fost că, spre deosebire de sutele de șoferi care se confruntă cu astfel de situații și nu au ce face, Miruță a pus mâna pe telefon și i-a băgat în ședință pe șefii Companiei de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR).

Am stat și eu astăzi în coada de mașini formată pe Valea Oltului. Peste o oră. În timpul acesta am studiat cum se lucrează și am cerut să văd obligațiile din contract. Nu este normal. Le cer eu scuze transportatorilor și șoferilor care au stat ore în șir la coadă! O fac în numele celor care nu înțeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci niște obligații pe hârtie, ci și să te asiguri că ele sunt respectate în teren și că nu îngreunează inutil viața oamenilor, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării, dar și al Transporturilor și Infrastructurii, a afirmat că, după ce a verificat zona șantierului de pe DN7, în zona Călimănești, a descoperit că „patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând.”

După ce a văzut situația, ministrul a pus mâna pe telefon și i-a băgat în ședință pe șefii companiei de autostrăzi.

Am luat legătura cu cei doi directori – directorul general al CNAIR și directorul regionalei Craiova – și le-am cerut ca, de acum înainte, să se asigure că va fi în permanență un responsabil din partea CNAIR la fața locului, a mai relatat Miruță.

Ministrul insistă că lucrările sunt necesare, dar trebuie organizate cu respect pentru șoferi: „Da, lucrările presupun și oprirea traficului. Este normal și trebuie să se întâmple pentru siguranța tuturor. Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie.”

Direcția Regională de Drumuri Craiova a avertizat încă de la începutul lunii septembrie, pe pagina de Facebook, asupra lucărilor și restricțiilor de circulație pe DN 7.

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