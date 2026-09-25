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Cursă nebunească filmată la Constanța: un tânăr pe trotinetă electrică, urmărit de o mașină de poliție pe un drum de pământ - VIDEO

Trotinetist urmarit de politie, Constanța (FB/Grup Tomis Plus)

Trotinetist urmarit de politie, Constanța (FB/Grup Tomis Plus)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat25 sept. 2026, 08:12
Actualizat25 sept. 2026, 08:15
SursăReporter Neptun TV, Realitatea.net

Scenă desprinsă parcă dintr-un film, joi seara, în cartierul Tomis Plus din Constanța. O înregistarea video surprinde o scenă incredibilă: un tânăr care gonește cu trotineta electrică pe un drum de pământ, este urmărit de o autospecială de poliție, fără ca agenții să reușească să îl oprească. Imaginile au devenit în scurt timp virale, iar locatarii cartierului spun că "trotineti;tii" teribiliști au devenit un adevărat pericol.

În imaginle postare pe grupul e cartieurel Tmos PLus se observă cum tânărul, care gobește cu mare viteză, nu pare deloc intimiadt de faptul că mașina poltiie este pe urmele liu, cu enale lumnnisoas și soonbre pornite. În plus, conducătorul trontinerei pare să cnasă foarte bine reliaful accidentat al drumuli de pmâmânt care strănbate o zonă virană iar spre foinalu filmării se pare ca a reulșit să câștige avans față de mașina politie, chiar când ajunge în zona de blocuri.

VIDEO (Facebook Reporter neptun TV)

Locuitorii din Tomis Plus reclamă de luni bune comportamentul periculos al adolescenților care se plimbă cu trotinetele electrice prin cartier. Pe grupurile din zonă apar zilnic sesizări despre tineri care circulă cu viteză, taie calea mașinilor sau se strecoară printre trafic, punând în pericol atât șoferii, cât și pietonii. În ultimele luni au avut loc mai multe incidente în care au fost implicate trotinete electrice, unele necesitând intervenția echipajelor medicale. Oamenii spun că fenomenul a scăpat de sub control, iar grupurile de adolescenți revin în zonă la scurt timp după ce poliția intervine, scrie presa locală.

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