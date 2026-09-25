Cursă nebunească filmată la Constanța: un tânăr pe trotinetă electrică, urmărit de o mașină de poliție pe un drum de pământ - VIDEO

Publicat 25 sept. 2026, 08:12 Actualizat 25 sept. 2026, 08:15 Sursă Reporter Neptun TV, Realitatea.net

Scenă desprinsă parcă dintr-un film, joi seara, în cartierul Tomis Plus din Constanța. O înregistarea video surprinde o scenă incredibilă: un tânăr care gonește cu trotineta electrică pe un drum de pământ, este urmărit de o autospecială de poliție, fără ca agenții să reușească să îl oprească. Imaginile au devenit în scurt timp virale, iar locatarii cartierului spun că "trotineti;tii" teribiliști au devenit un adevărat pericol.

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