Cum gătești carnea de vită ca la restaurant

Publicat 24 sept. 2026, 16:28 Actualizat 24 sept. 2026, 16:30

O friptură de vită gustoasă pare genul de preparat pe care este mai simplu să îl comanzi la restaurant decât să îl gătești acasă. În realitate însă, un steak reușit nu depinde de vreun secret cunoscut doar de bucătarii profesioniști, ci de câteva trucuri pe care le poți controla foarte ușor și în propria bucătărie.

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