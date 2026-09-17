Ion Cristoiu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan premier: ”Nicușor Dan a procedat perfect legal. Acum partidele să rezolve”

Publicat 17 sept. 2026, 17:46 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a declarat joi, în direct la Realitatea Plus, după desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier al României, că președintele Nicușor Dan a procedat perfect legal, iar de acum responsabilitatea revine partidelor pentru a obține susținerea necesară formării Guvernului.

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