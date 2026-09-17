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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan premier: ”Nicușor Dan a procedat perfect legal. Acum partidele să rezolve”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat17 sept. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS

Ion Cristoiu a declarat joi, în direct la Realitatea Plus, după desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier al României, că președintele Nicușor Dan a procedat perfect legal, iar de acum responsabilitatea revine partidelor pentru a obține susținerea necesară formării Guvernului.

Ion Cristoiu: PNL, USR și UDMR trebuie să strângă majoritate

V-am spus că domnul Mureșan va fi desemnat de al dracului. Și se pare că el s-a prins și își cere timp de gândire. Deci există posibilitatea, cea de-a treia pe care discutăm, că domnul Mureșan să dea mandatul înainte de a fi numit. Rămâne însă o mare enigmă: este cât are nevoie de timp de gândire. N-am pomenit în istoria democrației cineva să fie desemnat premier, dar el să nu fi fost de acord. A cerut timp de gândire. Păi ce era timp de gândire? Și asta înseamnă și posibilitatea ca ei, PNL și USR, înainte de a începe să formeze guvernul, să spună că ei nu pot să-l facă și să se treacă la PSD mai devreme decât credeam. Deocamdată, avem această primieră, președintele a spus că îl desemnează. Domnul Mureșan a fost cerut de către PNL, USR și UDMR”, a declarat Analistul Realitatea PLUS.

Gazetarul a subliniat că desemnarea lui Siegfried Mureșan este în acord cu prevederile Constituției, întrucât partidele au făcut propuneri în urma consultărilor, iar de acum PNL, USR și UDMR trebuie să obțină voturile necesare pentru formarea Guvernului.

”Este normal. Absolut normal, pentru că de-abia acum este în cadrul Constituției, partidele propun. De aia se numește, de aia Constituția prevede consultări, că altfel Constituția spune: președintele pune pe cine vrea el. Acum avem, am avut două oferte: Mureșan și Sorin Grindeanu. Așa cum v-am spus, ei au cele mai multe voturi, chiar dacă nu strâng. Rămâne ca această... domnul președinte pleacă, deci nu se va implica și rămâne ca PNL, USR, UDMR să strângă voturi”, a mai spus acesta.

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