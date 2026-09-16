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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu: ”Mâine seară vom avea numele noului premier. Grindeanu va trece de Parlament ca să nu avem anticipate”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 20:00
Actualizat16 sept. 2026, 20:05
SursăRealitatea PLUS

Ion Cristoiu a declarat, miercuri, în direct la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier joi seară, după consultările cu partidele de la Palatul Cotroceni. Gazetarul a avansat și un scenariu privind viitorul premier, susținând că șeful statului i-ar putea încredința mai întâi mandatul lui Siegfried Mureșan, urmat de o eventuală nominalizare a lui Sorin Grindeanu.

Ion Cristoiu: Mâine seară vom avea numele noului premier

”Faptul că cheamă partidele la consultări arată că mâine seară anunță un nou premier. Altfel nu făcea consultări. În iunie, când au fost consultări oficiale, cele două mari forțe, de stânga și de dreapta, au venit după cum urmează: Partidul Social Democrat a venit în sfârșit, că data trecută nu a fost, cu ofertă de candidat, și anume Sorin Grindeanu. Spunând: „Noi reușim să facem Guvern cu Grindeanu”. Foarte important: PNL, USR, UDMR a venit cu o propunere: „Noi vrem să guvernăm cu ofertă cu premier Siegfried Mureșan”. Foarte important. Președintele României, după aceste consultări, a spus așa: „Niciuna dintre cele două grupări... niciuna din aceste forțe nu au venit și nu mi-au garantat că au 233 de voturi””, a declarat Ion Cristoiu.

Analistul Realitatea PLUS este de părere că președintele Nicușor Dan nu își poate permite să formeze acum un Guvern al PSD și că ar trebui să ofere mandatul partidelor de dreapta, precum PNL și USR

”Domnul președinte nu își poate permite să formeze Guvernul PSD-ului acum. Trebuie să dea dreptei, PNL, USR, nu știu dacă cu Siegfried Mureșan. În acele condiții sunt două posibilități. Trei: trece, să trăiți, a trecut, ceea ce nu cred, dă înapoi mandatul și atunci președintele mai are încă trei soluții, da?”, a mai spus acesta.

Întrebat care este cea de-a treia posibilitate, Ion Cristoiu a răspuns: ”Următoarea este PSD-ul”.

Ion Cristoiu: Grindeanu va trece de Parlament ca să nu avem anticipate

Potrivit lui, Sorin Grindeanu, ”e obligatoriu. Păi trebuie să consume. Au venit ăia, le-am dat lor, da? Deci ori îi dau lui Grindeanu, ori lui... PNL... Dumneavoastră nu vedeți că asta... ar trebui să-i dai prima dată ăstuia?”.

Mai mult, jurnalistul este de părere Sorin Grindeanu va trece de votul Parlamentului, deoarece ”e ultima” variantă.

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