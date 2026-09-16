Ion Cristoiu: ”Mâine seară vom avea numele noului premier. Grindeanu va trece de Parlament ca să nu avem anticipate”

Publicat 16 sept. 2026, 20:00 Actualizat 16 sept. 2026, 20:05 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a declarat, miercuri, în direct la Realitatea PLUS, că președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier joi seară, după consultările cu partidele de la Palatul Cotroceni. Gazetarul a avansat și un scenariu privind viitorul premier, susținând că șeful statului i-ar putea încredința mai întâi mandatul lui Siegfried Mureșan, urmat de o eventuală nominalizare a lui Sorin Grindeanu.

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