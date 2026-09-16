Nicușor Dan i-ar putea convoca azi pe liderii politici la Cotroceni, pentru negocieri privind desemnarea premierului – surse

Publicat 16 sept. 2026, 07:29 Actualizat 16 sept. 2026, 07:35 Sursă realitatea plus

Președintele Nicușor Dan ar putea desemna premierul care să conducă un nou guvern cu puteri depline, după mai bine de patru luni în care Ilie Bolojan a condus țara din fruntea unui cabinet interimar. Liderii partidelor așteaptă să fie convocați astăzi la consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Partidele merg însă la discuții cu poziții divergente și fără o majoritate clară.

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