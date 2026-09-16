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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan i-ar putea convoca azi pe liderii politici la Cotroceni, pentru negocieri privind desemnarea premierului – surse

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 sept. 2026, 07:29
Actualizat16 sept. 2026, 07:35
Sursărealitatea plus

Președintele Nicușor Dan ar putea desemna premierul care să conducă un nou guvern cu puteri depline, după mai bine de patru luni în care Ilie Bolojan a condus țara din fruntea unui cabinet interimar. Liderii partidelor așteaptă să fie convocați astăzi la consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Partidele merg însă la discuții cu poziții divergente și fără o majoritate clară.

PNL și USR își doresc un Guvern condus de Siegfried Mureșan sau unul tehnocrat, PSD votează un Guvern cu miniștri PSD, condus fie de Sorin Grindeanu, fie de un tehnocrat, UDMR vrea un Guvern care să nu primească voturi de la AUR, SOS sau POT, în timp ce AUR vrea un Guvern din care să facă parte sau alegeri anticipate, potrivit unei analize Realitatea Plus.

Au fost discutate, spre exemplu, numele lui Luca Niculescu sau cel al lui Alexandru Nazare, însă trebuie luate în calcul și propunerile venite din partea partidelor.

Pe de-o parte, social-democrații își doresc pe Sorin Grindeanu în fruntea guvernului, în timp ce cei din PNL, cei din USR și cei din UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan. Acum, însă. PNL insistă pentru un guvern complet tehnocrat, așadar din care să nu facă parte membrii ai partidelor, nici măcar pentru funcțiile de miniștri.

Cei de la AUR își doresc să facă și ei parte din guvern sau, în caz contrar, să se ajungă la alegeri anticipate. Este un scenariu pe care nici măcar președintele Nicușor Dan nu îl mai exclude în momentul de față, tocmai pentru că în Parlament pare că este foarte greu de găsit o majoritate.

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