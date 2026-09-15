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Politica· 1 min citire

Reacția lui Ilie Bolojan după protestele tensionate din Piața Victoriei: „Nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violențe”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 21:17
SursăRealitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat, marți seară, după protestele tensionate din Piața Victoriei, subliniind că manifestațiile pașnice reprezintă o expresie a democrației, însă nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violență.

Ilie Bolojan: ”Nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violențe”

”Simţim cu toţii tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări şi instigă la violenţă. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înţeleagă că nimeni nu câştigă atunci când ţara este dezbinată prin ură şi interese partinice”, a scris premierul interimar Ilie Bolojan, pe Facebook.

Ilie Bolojan: ”Cu toţii ne dorim acelaşi lucru”

Acesta este de părere că nu ne putem permite să ne pierdem unii de alţii”: ”Reuşim doar împreună, cu răbdare, cu înţelepciune şi cu încredere”.

”Cu toţii ne dorim acelaşi lucru: o Românie mai bună pentru fiecare. Vă asigur că atât eu, cât şi Guvernul, facem cu bună-credinţă şi responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea şi răspundem concret, în măsura în care este posibil şi întotdeauna în interesul ţării”, a mai declarat premierul interimar.

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