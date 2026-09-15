Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Reacția lui Ilie Bolojan după protestele tensionate din Piața Victoriei: „Nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violențe”
FOTO: Arhivă
Publicat15 sept. 2026, 21:17
SursăRealitatea PLUS
Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat, marți seară, după protestele tensionate din Piața Victoriei, subliniind că manifestațiile pașnice reprezintă o expresie a democrației, însă nimic nu îi poate scuza pe cei care instigă la violență.
Citește și
- 18:54Tánczos Barna, apel la dialog după protestele din Piața Victoriei: ”Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență”
- 16:36Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei: „Violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”
- 16:24Guvernul reacționează după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Ce măsuri sunt anunțate pentru sectorul ovin
- 16:19Sorin Grindeanu, apel la Ilie Bolojan: ”Fiți responsabil și rațional. Discutați cu fermierii”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News