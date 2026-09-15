Tánczos Barna, apel la dialog după protestele din Piața Victoriei: ”Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, condamnă ferm violențele și actele de vandalism produse în timpul protestului de astăzi din Piața Victoriei și face apel la fermieri să își susțină în continuare revendicările prin dialog și protest pașnic.
Tanczos Barna: ”Dialog în loc de vandalism”
Oficialul a subliniat că protestul fermierilor a fost deturnat de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor.
”Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei.
Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”, a scris Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.
Ministrul Agriculturii: ”Revendicările fermierilor sunt absolut justificate”
În același timp, ministrul interimar al Agriculturii a salutat poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine, care s-au delimitat de formele de violență și de agresarea forțelor de ordine.
”Salut poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de toate formele de violență și de agresarea forțelor de ordine și în cursul după-amiezii am primit delegația acestora la Ministerul Agriculturii.
În urma discuțiilor de multe ore purtate în ultimele săptămâni, cunosc în detaliu și cu exactitate problemele cu care se confruntă fermierii. Multe dintre revendicările lor sunt absolut justificate”, a mai spus acesta.
Totodată, vicepremierul a menționat că ”la protestul precedent, organizat în condiții legale de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, am fost primul care s-a oferit să îi primească la discuții, la Guvern. Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine, care, la sfârșitul acestei săptămâni, va fi discutat de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene”.
Apelul ministrului Agriculturii către fermieri
Ministrul Agriculturii spune că instituția pe care o conduce va menține deschisă platforma de dialog dintre fermieri și ANSVSA și va susține în continuare propunerile menite să ofere soluții pentru problemele din sector.
”Fac apel la toți fermierii care se confruntă cu provocările actualelor dificultăți economice și sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime”, a mai transmis Tánczos Barna.