Tánczos Barna, apel la dialog după protestele din Piața Victoriei: ”Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență”

Publicat 15 sept. 2026, 18:54 Actualizat 15 sept. 2026, 19:24

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, condamnă ferm violențele și actele de vandalism produse în timpul protestului de astăzi din Piața Victoriei și face apel la fermieri să își susțină în continuare revendicările prin dialog și protest pașnic.

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