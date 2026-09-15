Bogdan Ivan, avertisment despre prețul gazului: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 15:22

Bogdan Ivan avertizează că prețul gazului a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară. Fostul ministru al Energiei spune că depozitele sunt umplute în proporție de puțin peste 70%, deși până la 31 octombrie trebuie atins pragul de 90%, iar România riscă să intre în iarnă mai dependentă de importuri.

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