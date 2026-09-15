Bogdan Ivan, avertisment despre prețul gazului: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”

Bogdan Ivan avertizează că prețul gazului a ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară. Fostul ministru al Energiei spune că depozitele sunt umplute în proporție de puțin peste 70%, deși până la 31 octombrie trebuie atins pragul de 90%, iar România riscă să intre în iarnă mai dependentă de importuri.
Bogdan Ivan avertizează că prețul gazului a ajuns la 360-370 de lei/MWh, nivel de aproape trei ori mai mare decât cel din primăvară. Fostul ministru al Energiei susține că evoluția ar trebui să reprezinte unul dintre principalele semnale de alarmă ale momentului, mai ales în condițiile în care România trebuie să își refacă stocurile înainte de sezonul rece.
Potrivit acestuia, depozitele de gaze sunt în prezent umplute în proporție de puțin peste 70%, în timp ce legislația prevede atingerea unui nivel de 90% până la 31 octombrie. Ivan avertizează că, dacă acest decalaj nu este recuperat, România ar putea ajunge să depindă mai mult de importuri exact într-o perioadă în care gazul este foarte scump.
Bogdan Ivan: „A ajuns la 360-370 de lei/MWh”
Fostul ministru al Energiei a atras atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra creșterii puternice a prețului gazului.
„A ajuns la 360-370 de lei/MWh, de aproape trei ori mai mult decât în primăvară”, a transmis Bogdan Ivan.
Acesta consideră că nivelul actual reprezintă „semnalul care ar trebui să îngrijoreze cel mai mult în acest moment”, mai ales în perspectiva apropierii sezonului rece.
Depozitele de gaze sunt umplute în proporție de puțin peste 70%
Bogdan Ivan a vorbit și despre nivelul stocurilor de gaze, atrăgând atenția că termenul pentru atingerea pragului prevăzut de lege se apropie.
„Pe 31 octombrie, legea cere ca depozitele de gaze să fie umplute în proporție de 90%. Astăzi suntem la puțin peste 70%, iar timpul rămas este tot mai scurt”, a transmis fostul ministru.
Potrivit acestuia, dacă România nu reușește să recupereze diferența în perioada următoare, riscul este ca țara să intre în sezonul rece cu o dependență mai mare de importuri, într-un moment în care prețul gazului este deja foarte ridicat.
Bogdan Ivan: „Marea problemă rămâne industria”
Fostul ministru al Energiei susține că populația beneficiază în continuare de măsuri de protecție, însă companiile sunt mult mai expuse la creșterea prețurilor.
„Pentru consumatorii casnici există, deocamdată, protecție”, a scris Bogdan Ivan, adăugând că „marea problemă rămâne industria”.
El susține că, în aceste condiții, multe companii românești întâmpină dificultăți în a mai rămâne competitive, pe fondul costurilor ridicate cu energia.
„Guvernul trebuie să explice ce strategie are”
Bogdan Ivan cere Guvernului să prezinte măsurile pe care le are în vedere pentru refacerea stocurilor și reducerea dependenței de importuri.
„Guvernul nu mai poate trata această situație ca pe o simplă evoluție de piață. Trebuie să explice ce strategie are pentru refacerea stocurilor, pentru limitarea dependenței de importuri și, mai ales, pentru protejarea industriei românești”, a transmis fostul ministru al Energiei.
În opinia sa, problema poate deveni una dintre cele mai importante ale sezonului rece dacă nu sunt luate măsuri din timp.
„Dacă nu intervenim la timp, prețul gazului poate deveni una dintre cele mai mari probleme economice ale acestei ierni”, a conchis Bogdan Ivan.
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