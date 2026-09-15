Bogdan Ivan anunță că PSD trebuie să discute cu toate partidele, inclusiv cu AUR, pentru a forma o majoritate

Publicat 15 sept. 2026, 08:56 Actualizat 15 sept. 2026, 09:09

Într-o intervenție la Gândul, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a spus că PSD trebuie să discute cu toate partidele, inclusiv cu AUR, pentru a forma o majoritate de 233 de voturi și a debloca criza guvernamentală.

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