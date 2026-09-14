Daniel Zamfir (PSD): Guvernul tehnocrat propus de Bolojan „nu e o opțiune serioasă"

Publicat 14 sept. 2026, 17:16 Actualizat 15 sept. 2026, 09:14

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că propunerea premierului interimar Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat „nu este o opțiune serioasă", reiterând poziția partidului său: PSD dorește un Guvern politic construit în jurul formațiunii, fie cu un prim-ministru desemnat din partea PSD, Sorin Grindeanu, fie cu un alt candidat.

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