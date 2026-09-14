Daniel Zamfir (PSD): Guvernul tehnocrat propus de Bolojan „nu e o opțiune serioasă"

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că propunerea premierului interimar Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat „nu este o opțiune serioasă", reiterând poziția partidului său: PSD dorește un Guvern politic construit în jurul formațiunii, fie cu un prim-ministru desemnat din partea PSD, Sorin Grindeanu, fie cu un alt candidat.
Declarațiile au fost făcute la Senat, în contextul în care PNL susține în continuare varianta unui Guvern tehnocrat.
Bolojan, comparat cu un „pilot" care nu găsește o soluție
Întrebat despre poziția PNL, Zamfir a criticat dur atât propunerea, cât și modul în care premierul interimar gestionează criza guvernamentală. „Cine mai ia în serios ceea ce declară Ilie Bolojan și cei din proximitatea domniei sale? Vedeți, Ilie Bolojan e astăzi ca un pilot care pilotează un avion — din păcate, avionul cu pasageri toată România — care e în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta", a spus senatorul PSD.
El a susținut că propunerea unui Guvern tehnocrat nu este una nouă și a acuzat conducerea PNL de tergiversare. „A avut-o pe masă acum patru luni de zile, a venit cu argumente stupide că să fie tehnocrați, dar nici secretarii de stat să nu fie cumva, să aibă viziuni de stânga. E limpede că Ilie Bolojan nu dorește să instaleze un Guvern și găsește orice prilej să tragă de timp, să nu găsească această soluție democratică pentru instalarea unui Guvern", a afirmat Zamfir, adăugând că nu are încredere „sub nicio formă" că propunerea premierului interimar este „una sinceră, onestă, care dorește să deblocheze situația".
PSD cere un prim-ministru politic, de preferință Sorin Grindeanu
Potrivit lui Zamfir, un eventual Guvern tehnocrat ar lăsa neclar raportul putere-opoziție. „În varianta în care am pune un Guvern tehnocrat, cine va fi la putere, cine va fi în opoziție? (...) cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic PSD, își asumă PSD formarea unui Guvern", a spus el, exprimându-și convingerea că o parte din parlamentarii PNL ar vota un asemenea Guvern.
Senatorul PSD a precizat că își dorește ca președintele Nicușor Dan să facă nominalizarea de prim-ministru cât mai curând, iar candidatul preferat al partidului rămâne liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Eu aștept să se facă o nominalizare, pentru că în acest blocaj în care ne ține Ilie Bolojan nu mai putem continua", a mai declarat Zamfir, adăugând că, odată făcută nominalizarea, se va constitui o majoritate parlamentară capabilă să formeze un Guvern.
Scepticism față de o eventuală variantă Alexandru Nazare
Întrebat despre posibilitatea formării unei majorități în jurul lui Alexandru Nazare ca premier, Zamfir s-a arătat rezervat, invocând semnale venite chiar din interiorul PNL. „Eu am auzit de la PNL că nu-și dorește să fie Alexandru Nazare nominalizarea, așadar nu cred că va schimba cu nimic datele problemei. Dacă n-a fost bun Tomac, dacă nu-i bun Luca Niculescu, de ce să fie bun Nazare?", a spus el.
Alegeri anticipate: PSD nu se opune, dar nu le susține
Referitor la ideea organizării unor alegeri anticipate, susținută de AUR, USR și PNL, Zamfir a spus că este vorba despre o soluție democratică pe care PSD nu o respinge, dar a subliniat că doar președintele României are pârghia constituțională de a le declanșa.
„Dacă președintele o face, sigur că PSD nu se va opune acestui demers, dar cred că suntem cu toții conștienți ce înseamnă pentru România declanșarea unor alegeri anticipate. În momentul în care nu ai Guvern, nu poți să-ți faci un buget, iar alegerile anticipate ar urma să fie, eventual, prin luna martie", a spus senatorul PSD, adăugând că partidele care susțin această variantă ar urmări, în opinia sa, să grăbească accesul AUR la guvernare. „Este pur și simplu iarăși un virus pe care îl introduc cei de la PNL și USR în dorința de a ține blocată situația", a mai afirmat el.
Context: Bolojan a susținut joi varianta unui Guvern de tranziție
Declarațiile lui Daniel Zamfir vin după ce, joi, premierul interimar Ilie Bolojan a spus că PNL consideră fezabilă formarea unui Guvern de tranziție bazat pe tehnocrați, cu misiunea principală de a adopta politicile publice necesare pentru pregătirea anului viitor.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026