Claudiu Manda (PSD): România nu are nevoie de „armistițiu", ci de Guvern

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni că România nu are nevoie de un „armistițiu", ci de un Guvern „cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică" — exact ceea ce, spune el, țara avea nevoie și acum patru luni, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Mesajul a fost publicat pe Facebook.
„Guvernare fără viziune", spune Manda despre mandatul Bolojan
Liderul PSD a criticat dur bilanțul fostului Guvern Bolojan, acuzându-l că a prezentat măsurile de austeritate drept reforme. „După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Corect, domnule Bolojan. Doar că toate aceste lucruri erau valabile și acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moțiune de cenzură, după o guvernare în care ați numit 'reformă' aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor. Ați tăiat, ați blocat, ați pus taxe și ați cerut de fiecare dată oamenilor să plătească mai mult", a scris Manda.
Potrivit acestuia, consecințele acestei perioade se resimt acum inclusiv în sistemul medical. „Iar acum suntem în pragul unei noi crize în sănătate și sunt loviți, încă o dată, tocmai cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcționeze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferența într-un moment critic", a mai scris secretarul general al PSD.
Aceeași soluție propusă acum patru luni, spune Manda
Claudiu Manda i-a reamintit lui Ilie Bolojan că varianta unui Guvern tehnocrat, susținută acum de premierul interimar, nu este nouă. „Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat. Întrebarea este: ce s-a schimbat între timp?", a scris liderul PSD.
El a sugerat că schimbarea de discurs a lui Bolojan ține mai degrabă de calcule politice decât de o urgență reală. „Pentru români nu v-ați grăbit. Acum, când oamenii au avut patru luni să vadă rezultatele guvernării dumneavoastră, iar continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic, ați descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern?", a scris Manda, care a mai remarcat și contradicțiile din interiorul coaliției pe acest subiect. „Numai că partenerul dumneavoastră de guvernare vă contrazice. Așa că întrebarea devine și mai simplă: pe cine să creadă românii? Cineva minte din nou", a susținut el.
„România are nevoie de un Guvern, nu de un armistițiu"
În încheierea mesajului, secretarul general al PSD a reluat poziția partidului privind formarea unui nou executiv. „România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni", a adăugat Manda.
Declarațiile vin în contextul disputei din interiorul coaliției de guvernare privind formula viitorului Guvern, PSD susținând un executiv politic construit în jurul partidului, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan și PNL susțin varianta unui Guvern de tranziție format din tehnocrați.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026