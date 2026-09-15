Claudiu Manda (PSD): România nu are nevoie de „armistițiu", ci de Guvern

Publicat 15 sept. 2026, 09:20 Actualizat 15 sept. 2026, 09:28

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis luni că România nu are nevoie de un „armistițiu", ci de un Guvern „cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică" — exact ceea ce, spune el, țara avea nevoie și acum patru luni, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Mesajul a fost publicat pe Facebook.

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